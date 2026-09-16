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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:50 IST)

പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോര്‍ഡുകളും സുഗന്ധമെഴുകുതിരികളും ഉടന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് നീക്കുക!

Remove plastic cutting boards
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (10:35 IST)
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നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ നിരുപദ്രവകരമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില വസ്തുക്കള്‍ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. വീടുകളില്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ദോഷകരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍  ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വിഷ വസ്തുക്കളെ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണവയെന്ന് നോക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിംഗ് ബോര്‍ഡ്, മിക്ക അടുക്കളകളിലും പച്ചക്കറി അരിയുന്നതിന് കട്ടിംഗ് ബോര്‍ഡുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിംഗ് ബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. 
 
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോര്‍ഡില്‍ പച്ചക്കറികള്‍ അരിച്ചുമ്പോള്‍ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങള്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ കലരുകയും ഈ കണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ദീര്‍ഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അവയ്ക്ക് ബാക്ടീരിയകളെയും ഫംഗസുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും കഴിയും. മറ്റൊന്ന് സ്‌ക്രാച്ച്ഡ് നോണ്‍-സ്റ്റിക്ക് പാനാണ്. നോണ്‍-സ്റ്റിക്ക് കുക്ക്വെയറുകള്‍ വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല പല അടുക്കളകളിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന വസ്തുവാണ്. ഉപയോഗത്തിന്റെ ലാളിത്യം അതിനെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതിന് അപകടസാധ്യതകള്‍ കൂടുതലാണ്. പോറലുകളോ കേടുപാടുകളോ ഉള്ള നോണ്‍-സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങള്‍ പോളിഫ്‌ലൂറോ ആല്‍ക്കൈല്‍ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ (PFAs) പുറത്തുവിടുന്നു. 
 
ഇത്  പ്രത്യുല്‍പാദന ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഗന്ധമുള്ള മെഴുകുതിരികളും. മനോഹരമായ സുഗന്ധം നല്‍കുമെങ്കിലും ഇത് ദോഷകരമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാലും, മണമുള്ള മെഴുകുതിരികളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഹോര്‍മോണുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പ്രത്യുല്‍പാദന ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ മെഴുകുതിരികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സുഗന്ധമില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
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ശ്രീനു എസ്
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