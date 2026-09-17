മെനോപോസ് ലൈംഗികജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമോ?, പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന്!
40 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടെ സ്ത്രീകളില് ലൈംഗിക താല്പര്യം കുറയുന്നു എന്ന ധാരണ സമൂഹത്തില് ഏറെക്കാലമായുണ്ട്. എന്നാല് സമീപകാലങ്ങളില് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികതയെപറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങള് പക്ഷേ ഈ ധാരണകളെ തിരുത്തിയെഴുതുന്നതാണ്. 40 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അവസാനമല്ല മറിച്ച് കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസവും ആഗ്രഹങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന ഘട്ടമാണെന്നുമാണ് പഠനങ്ങള് പറയുന്നത്.
പെരിമെനോപോസ്, മെനോപോസ് കാലഘട്ടങ്ങളില് സ്ത്രീ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ-മാനസിക മാറ്റങ്ങളും അവ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള് പ്രകാരം 40 വയസ്സിന് ശേഷം ചില സ്ത്രീകളില് ലൈംഗിക താല്പര്യം കൂടുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്:
ഗര്ഭധാരണ ശേഷി കുറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് പ്രകൃതിദത്തമായി പ്രത്യുല്പ്പാദന താല്പര്യം കൂട്ടുന്നതിനായി ഈസ്ട്രജന്, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് അളവില് താല്ക്കാലിക വ്യതിയാനങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. 20-കളിലെയും 30-കളിലെയും ആശങ്കകളും അപകര്ഷതാബോധവും മാറി സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല് വ്യക്തതയും ആത്മവിശ്വാസവും കൈവരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലാണ്. വര്ഷങ്ങളോളം കുടുംബം, തൊഴില്,കുട്ടികള് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മധ്യവയസ്സില് സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും പറ്റി വ്യക്തത വരുന്നു. അതിനാല് സ്ത്രീകള് സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങള്ക്കും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കാന് തയ്യാറാകുന്നു.
കുഞ്ഞുങ്ങള് വളര്ന്നു വലുതാകുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും അനാവശ്യ ഗര്ഭധാരണ ഭയമില്ലായ്മയും പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു. അതേസമയം എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ലൈംഗിക താല്പര്യം കൂടാറില്ല. മെനോപോസിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള് ചിലര്ക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യം കുറയുകയോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.
മെനോപോസിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള് ചിലര്ക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യം കുറയുകയോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. 40 കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീകളില് ലൈംഗിക സംതൃപ്തി കൂടും എന്നതിനെക്കാള് ഈ പ്രായത്തിന് ശേഷവും ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ജീവിതം സാധ്യമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങള് കൃത്യമായി പറയുന്നത്.