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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (12:04 IST)

തൈറോയ്ഡ് ചികിത്സയാണോ സ്ത്രീകളിലെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് കാരണം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (10:33 IST)
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തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെയും  അസ്ഥികളുടെയും ആരോഗ്യം തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? നമ്മളില്‍ മിക്കവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. പല സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമാകുമ്പോള്‍, തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളും അസ്ഥികളുടെ ബലക്കുറവും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമെന്തെന്നാല്‍ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാത്രമല്ല അപകടസാധ്യത വരുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മള്‍ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. 
 
തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ആവശ്യത്തിന് തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തപ്പോഴാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉപാപചയം, ഊര്‍ജ്ജ നില, ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അളവ് വളരെ കുറയുമ്പോള്‍, ശരീരത്തിലെ എല്ലാം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു, അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം ഉള്‍പ്പെടെ. വാസ്തവത്തില്‍, ചികിത്സിക്കാത്ത ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം നേരിട്ട് അസ്ഥി നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകില്ല. ജേണല്‍ ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ എന്‍ഡോക്രൈനോളജി ആന്‍ഡ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ഒരു പഠന പ്രകാരം സാധാരണ പരിധിക്കുള്ളില്‍ തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണുകളുടെ അളവില്‍ നേരിയ വര്‍ദ്ധനവ് പോലും അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുകയും ആര്‍ത്തവവിരാമം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളില്‍ ഒടിവുകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്.
 
ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തില്‍ നിന്നല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ചികിത്സയില്‍ നിന്നാണ്, പ്രധാനമായും ഹോര്‍മോണ്‍ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി (HRT) യില്‍ നിന്നാണ് അപകടസാധ്യത. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസമുള്ള മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും സാധാരണ ഹോര്‍മോണ്‍ അളവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിന്തറ്റിക് തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണായ ലെവോതൈറോക്‌സിന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡോസ് വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തൈറോയ്ഡ്-സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോര്‍മോണിന്റെ (TSH) അളവ് അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും ശരീരത്തെ ഹൈപ്പര്‍തൈറോയിഡിസത്തിന് സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും. ഇത് അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുകയും അസ്ഥികളെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.
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ശ്രീനു എസ്
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