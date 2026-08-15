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  4. Spend 5 Minutes a Day: Pelvic Floor Exercises Every Woman Should Do for Better Sexual Health
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (15:28 IST)

ദിവസവും 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കൂ; ലൈംഗികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട പെൽവിക് ഫ്ലോർ എക്സർസൈസുകൾ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (16:48 IST)
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സ്ത്രീകളുടെ ഇടുപ്പ് ഭാഗത്തെ (Pelvis) ഗര്‍ഭപാത്രം, മൂത്രസഞ്ചി (Bladder), ആമാശയം എന്നിവയ്ക്ക് താങ്ങായി നില്‍ക്കുന്ന പേശികളുടെ കൂട്ടമാണ് പെല്‍വിക് ഫ്‌ലോര്‍ പേശികള്‍ (Pelvic Floor Muscles). സ്ത്രീകളില്‍ ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തയൊട്ടം കൂട്ടുകയും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ സംതൃപ്തി നല്‍കാനും യോനിയുടെ പേശീബലം കൂട്ടാനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പെല്‍വിക് മസിലുകള്‍ക്കുള്ളത്. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളില്‍ പ്രസവം, ഗര്‍ഭധാരണം, അമിതവണ്ണം, പ്രായമാകല്‍ എന്നിവ ഈ പേശികളെ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെല്‍വിക് മസിലുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കെഗല്‍ എക്‌സസൈസുകളുടെ പ്രാധാന്യം.
 
ഗര്‍ഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും ശേഷം അയഞ്ഞുപോയ യോനി പേശികളെ പഴയനിലയിലാക്കാന്‍ ഈ വ്യായാമങ്ങള്‍ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികമായ ആരോഗ്യത്തിന് കെഗല്‍ വ്യായാമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം വളരെയധികമാണ്.
 
നിങ്ങള്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ പകുതിയില്‍ ബലം പിടിച്ച് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കു. ഈ സമയത്ത് അമരുന്ന പേശികളാണ് പെല്‍വിക് ഫ്‌ലോര്‍ മസിലുകള്‍.  ശവാസനത്തിലോ കസേരയിലോ ഇരുന്ന് ശ്വാസം സാധാരണനിലയില്‍ വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പേശികളെ വലിച്ച് മുറുക്കി നോക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം. ഇത് ഈ പേശികള്‍ക്കുള്ള ഒരു വ്യായാമമാണ്. ശേഷം വലിച്ച് മുറുക്കിയ പേശികള്‍ 3 മുതല്‍ 5 സെക്കന്‍ഡ് സമയമെടുത്ത് അയച്ചുവിടാം. ഇത് ഒരു സമയം 10 മുതല്‍ 15 തവണ വരെ ആവര്‍ത്തിക്കുക. ദിവസത്തില്‍ 2 നേരം അല്ലെങ്കില്‍ 3 നേരം ഈ വ്യായാമം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 
 
 ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
 
വയറ്, തുട, അടിവയര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആസനഭാഗത്തെ പേശികള്‍ ബലമായി മുറുക്കരുത്.
വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്വാസം പിടിച്ചുവെക്കാന്‍ പാടില്ല. സാധാരണ പോലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുക.
മൂത്രസഞ്ചി (Bladder) പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിച്ച ശേഷമേ ഈ വ്യായാമം ചെയ്യാവൂ.
 
കൃത്യമായി 4 മുതല്‍ 6 ആഴ്ച വരെ തുടര്‍ച്ചയായി ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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