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  4. Painful Intercourse and Vaginal Dryness: Causes, Diagnosis, and Expert Solutions
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (16:50 IST)

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ അമിത വേദനയോ യോനീ വരൾച്ചയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കാരണങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം

Painful intercourse causes , Dyspareunia treatment , Vaginal dryness solutions, Vaginismus symptoms, Women sexual health guide
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (16:54 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്നും തുറന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുള്ള ഇടം നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൈംഗികാരോഗ്യം. ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താറുള്ള നമ്മള്‍ ലൈംഗികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ നിശബ്ദത പുലര്‍ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളിലെ യോനി വരള്‍ച്ചയും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോഴുള്ള കടുത്ത വേദനയുമെല്ലാം സ്ത്രീകള്‍ പലപ്പോഴും വര്‍ഷങ്ങളോളം ആരോടും പറയാതെ സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ മെഡിക്കള്‍ പരിശോധനയും ചികിത്സയും മൂലം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ് അനാവശ്യമായ ലജ്ജയും ഭയവും കാരണം വര്‍ഷങ്ങളായി സ്ത്രീകള്‍ സഹിക്കുന്നത്.
 
1. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ വേദനയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ 
 
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഇതിനെ ഡിസ്‌പെറേനിയ (Dyspareunia) എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. യോനിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലോ (Superficial Pain) അല്ലെങ്കില്‍ ആഴത്തിലോ (Deep Pain) വേദന അനുഭവപ്പെടാം.
 
 ശാരീരികവും ഹോര്‍മോണ്‍ പരവുമായ കാരണങ്ങള്‍
 
യോനീ വരള്‍ച്ച 
 
 ഈസ്ട്രജന്‍ (Estrogen) ഹോര്‍മോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. പ്രസവശേഷം മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും, ആര്‍ത്തവവിരാമ ഘട്ടത്തിലും (Menopause), അല്ലെങ്കില്‍ ചില ഗര്‍ഭനിരോധന ഗുളികകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈസ്ട്രജന്‍ കുറയാം.
 
അണുബാധകള്‍ 
 
 യോനീഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈസ്റ്റ് അണുബാധകള്‍ (Candida/Thrush), ബാക്ടീരിയല്‍ വജൈനോസിസ്, അല്ലെങ്കില്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ (STIs) എന്നിവ കടുത്ത എരിച്ചിലിനും വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
 
വജൈനിസ്മസ് (Vaginismus)
 
 മാനസികമായ ഭയം, മുന്‍കാല അനുഭവങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം കാരണം യോനീ പേശികള്‍ അനിയന്ത്രിതമായി മുറുകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് ലിംഗപ്രവേശനം പൂര്‍ണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ അമിത വേദനയുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യും.
 
ആഴത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകള്‍ (Deep Pain Causes): എന്‍ഡോമെട്രിയോസിസ് (Endometriosis), ഒവേറിയന്‍ സിസ്റ്റുകള്‍ (Ovarian Cysts), ഫൈബ്രോയിഡുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പെല്‍വിക് ഇന്‍ഫ്‌ലമേറ്ററി ഡിസീസ് (PID) എന്നിവ കാരണം പ്രവേശന സമയത്ത് അടിവയറ്റില്‍ കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടാം.
 
 2. എന്തുകൊണ്ട് യോനീ വരള്‍ച്ച ഉണ്ടാകുന്നു?
 
ആവശ്യത്തിന് ഈര്‍പ്പം (Lubrication) ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ ഘര്‍ഷണം മൂലം യോനീ ചര്‍മ്മത്തില്‍ ചെറിയ മുറിവുകളും എരിച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നു.
 
ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനങ്ങള്‍: മെനോപോസ് സമയത്ത് യോനീ ഭിത്തികളുടെ കട്ടി കുറയുകയും ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു (Vaginal Atrophy).
ആവശ്യത്തിന് 'ഫോര്‍പ്ലേ' (Foreplay) ഇല്ലാതിരിക്കുക: ലൈംഗികമായി ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ശരീരം സ്വാഭാവിക ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
അമിത സോപ്പ്/കെമിക്കലുകളുടെ ഉപയോഗം: യോനീ ഭാഗത്ത് വീര്യമേറിയ സോപ്പുകള്‍, പെര്‍ഫ്യൂമുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ 'Douching' (യോനി ഉള്ളിലേക്ക് കഴുകല്‍) എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവിക പി.എച്ച് (pH) ബാലന്‍സ് നശിപ്പിക്കുകയും വരള്‍ച്ചയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദവും അമിത ചിന്തയും: സ്‌ട്രെസ്സ്, വിഷാദം, അല്ലെങ്കില്‍ പങ്കാളിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയക്കുറവ് എന്നിവ രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുന്നു.
 
 3. ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ 
 
ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതശൈലിയില്‍ വരുത്താവുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍:
 
 വാട്ടര്‍ ബേസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കന്റുകള്‍ (Water-Based Lubricants) ഉപയോഗിക്കുക
 
ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് അനുയോജ്യമായ വാട്ടര്‍-ബേസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കന്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഘര്‍ഷണം കുറയ്ക്കുകയും സുഗമമായ അനുഭവ നല്‍കുകയും ചെയ്യും. (ശ്രദ്ധിക്കുക: വാസലിന്‍, ബോഡി ലോഷന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ എണ്ണകള്‍ എന്നിവ യോനിയില്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്; ഇത് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും).*
 
 ഫോര്‍പ്ലേയ്ക്ക് (Foreplay) കൂടുതല്‍ സമയം നല്‍കുക
 
ശരീരവും മനസ്സും സജ്ജമാകാന്‍ മതിയായ സമയം നല്‍കുക. പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് പരസ്പര ധാരണയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക.
 
 പെല്‍വിക് ഫ്‌ലോര്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി (Pelvic Floor Therapy)
 
വജൈനിസ്മസ് അല്ലെങ്കില്‍ പേശികളുടെ മുറുക്കം ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പെല്‍വിക് ഫ്‌ലോര്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി
 
ഇന്റ്റിമേറ്റ് ഹൈജീന്‍  പാലിക്കുക
 
യോനീ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാന്‍ ഇളംചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കോട്ടണ്‍ അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ മാത്രം ധരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 
എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്? 
 
 വേദന കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍.
 ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രക്തസ്രാവമോ അമിതമായ എരിച്ചിലോ അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍.
 ദുര്‍ഗന്ധത്തോടു കൂടിയ സ്രവം (Abnormal Discharge), ചൊറിച്ചില്‍ എന്നിവ ഉണ്ടായാല്‍.
 
ഒരു സ്ത്രീരോഗ വിദഗ്ദ്ധയെ (Gynecologist) കണ്ട് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തിയാല്‍ ലളിതമായ ഈസ്ട്രജന്‍ ക്രീമുകള്‍ (Estrogen creams), ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് വഴി ഈ പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണ മുക്തി നേടാനാകും.
 
Medical Disclaimer
 
 ഈ ലേഖനം പൊതുവായ അറിവിലേക്കായി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു മെഡിക്കല്‍ ഉപദേശത്തിനോ, രോഗനിര്‍ണ്ണയത്തിനോ, ചികിത്സയ്‌ക്കോ പകരമല്ല. ലൈംഗികാരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഏതൊരു സംശയത്തിനും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ ഡോക്ടറെയോ നേരില്‍ കണ്ട് ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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