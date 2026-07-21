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  4. Cancer patients do not exhibit these early symptoms
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (11:37 IST)

80ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല; ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Sleep Deprivation, Cancer Risk,Health News, Health Studies
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (11:39 IST)
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80ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലെന്ന് പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള ക്ലിനിക്കല്‍, റേഡിയേഷന്‍ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ 15 വര്‍ഷത്തിലേറെ പരിചയസമ്പന്നയായ ഡോ. അഞ്ചല്‍ അഗര്‍വാള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. 80 ശതമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളും ഈ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നത് ക്യാന്‍സര്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. 
 
എന്നാല്‍ ഡോ. അഞ്ചല്‍ പറയുന്നത് 80% കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കും ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചിരുന്നു. അവ വളരെ സാധാരണമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കില്‍ അത് ഗൗരവമായി എടുത്തപ്പോഴേക്കും വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ഡോ. അഞ്ചലിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഈ ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അവ അവഗണിക്കരുത്:
 
-വിശ്രമിച്ചാലും മെച്ചപ്പെടാത്ത വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ക്ഷീണം
- കാരണമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായ വേദന
-ചര്‍മ്മത്തിലോ മറുകുകളിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങള്‍, പുതിയ വളര്‍ച്ച, രക്തസ്രാവം, നിറവ്യത്യാസം
-വിശദീകരിക്കാത്ത ഭാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കില്‍ വിശപ്പിലെ മാറ്റം
-ശരീരത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും മുഴകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വീക്കം
-ദീര്‍ഘനേരം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ചുമ അല്ലെങ്കില്‍ പരുക്കന്‍ ശബ്ദം
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ശ്രീനു എസ്
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