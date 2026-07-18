  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Does drinking water with meals really impair digestion
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (08:31 IST)

ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ശരിക്കും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Does drinking water with meals really impair digestion
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (08:34 IST)
google-news
'ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ വെള്ളം കുടിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ നശിപ്പിക്കും' എന്ന് പറയാത്ത ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബവുമില്ല. തലമുറകളായി ഈ ഉപദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലര്‍ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ കുടിക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ അര മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാണ് കുടിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം ലളിതമാണ്: വെള്ളം വയറ്റിലെ ആസിഡിനെ നേര്‍പ്പിക്കുകയും ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശരീരത്തെ പോഷകങ്ങള്‍ ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
പക്ഷേ മനുഷ്യശരീരം അതിനേക്കാള്‍ വളരെ ബുദ്ധിപരമാണ്. ഭക്ഷണവും ദ്രാവകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദഹനവ്യവസ്ഥ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും, ഭക്ഷണത്തിനിടയില്‍ ന്യായമായ അളവില്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ പലരും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ ഇത് പലപ്പോഴും ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 
ആളുകള്‍ ഭക്ഷണ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അത് ദഹനരസങ്ങളെ നേര്‍പ്പിക്കുമെന്ന ഭയമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച്, വിഴുങ്ങി, ആമാശയത്തിലെ ആസിഡുമായി കലര്‍ത്തി തുടര്‍ന്ന് കുടലിലൂടെ നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളം നിശബ്ദമായി ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 
പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും, ഭക്ഷണ സമയത്ത് മിതമായ അളവില്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സഹായിച്ചേക്കാം. ദഹനനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കടന്നുപോകുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാന്‍ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ദ്രാവകങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുടല്‍ ക്രമത്തെ ബാധിക്കുകയും മലബന്ധത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.'
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്‌കില്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്‍വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര്‍ 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കണം.

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം23 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സുമായി ശീവം ദുബെ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രേയസിന് പിന്തുണ നല്‍കിയത്.

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴി

ജിഹാദിയെന്ന് അന്‍സിബയെ വിളിച്ചത് തമാശയ്‌ക്കെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്, ടിനി ടോമിനെ കുടുക്കിയത് നീന കുറുപ്പിന്റെ മൊഴിഅന്‍സിബയെ ജിഹാദിയെന്ന് ടിനി ടോം തമാശയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കളഞ്ഞത്.

ഹൃദയാഘാതം വന്നതുപോലെ തോന്നും; ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുന്നു

ഹൃദയാഘാതം വന്നതുപോലെ തോന്നും; ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുന്നുമെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വിയോഗം, ഞെട്ടല്‍, ഭയം, അല്ലെങ്കില്‍ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആയ സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമാണ് ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത്.

കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണം കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ആകാം! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണം കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ആകാം! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംകാലിലെ ധമനികളില്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കാലുകളിലേക്കുള്ള ശരിയായ രക്തചംക്രമണം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ശരിക്കും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ശരിക്കും ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംവിശ്വാസം ലളിതമാണ്: വെള്ളം വയറ്റിലെ ആസിഡിനെ നേര്‍പ്പിക്കുകയും ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശരീരത്തെ പോഷകങ്ങള്‍ ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

കർക്കിടക ചികിത്സ: മഴക്കാലത്ത് ശരീരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതെന്തിന്? ആയുർവേദം പറയുന്ന ശാസ്ത്രവും ജീവിതശൈലിയും

കർക്കിടക ചികിത്സ: മഴക്കാലത്ത് ശരീരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതെന്തിന്? ആയുർവേദം പറയുന്ന ശാസ്ത്രവും ജീവിതശൈലിയുംമലയാള മാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള മാസമാണ് കര്‍ക്കിടകം. കനത്ത മഴയും ഉയര്‍ന്ന ഈര്‍പ്പവും കാലാവസ്ഥയിലെ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന സമയമാണിത്.

മൂക്ക് തോണ്ടുന്നത് അപകടകരമാണ്; മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള 5 ഫലപ്രദമായ വഴികള്‍

മൂക്ക് തോണ്ടുന്നത് അപകടകരമാണ്; മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള 5 ഫലപ്രദമായ വഴികള്‍ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം തവണ ഓവര്‍-ദി-കൌണ്ടര്‍ സ്‌പ്രേകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. ഭാഗങ്ങള്‍ നനയ്ക്കുന്നു, മരുന്നുകളില്ലാതെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അയവുള്ളതാക്കുന്നു - കുട്ടികള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ നേരിയ തിരക്കിന് അനുയോജ്യം.