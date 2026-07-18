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ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ശരിക്കും ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
'ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് വെള്ളം കുടിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ നശിപ്പിക്കും' എന്ന് പറയാത്ത ഒരു ഇന്ത്യന് കുടുംബവുമില്ല. തലമുറകളായി ഈ ഉപദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലര് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ കുടിക്കൂ. മറ്റുള്ളവര് അര മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞാണ് കുടിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം ലളിതമാണ്: വെള്ളം വയറ്റിലെ ആസിഡിനെ നേര്പ്പിക്കുകയും ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശരീരത്തെ പോഷകങ്ങള് ശരിയായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷേ മനുഷ്യശരീരം അതിനേക്കാള് വളരെ ബുദ്ധിപരമാണ്. ഭക്ഷണവും ദ്രാവകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദഹനവ്യവസ്ഥ നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള മിക്ക ആളുകള്ക്കും, ഭക്ഷണത്തിനിടയില് ന്യായമായ അളവില് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വാസ്തവത്തില് പലരും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത വിധത്തില് ഇത് പലപ്പോഴും ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ആളുകള് ഭക്ഷണ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അത് ദഹനരസങ്ങളെ നേര്പ്പിക്കുമെന്ന ഭയമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച്, വിഴുങ്ങി, ആമാശയത്തിലെ ആസിഡുമായി കലര്ത്തി തുടര്ന്ന് കുടലിലൂടെ നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളം നിശബ്ദമായി ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും, ഭക്ഷണ സമയത്ത് മിതമായ അളവില് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സഹായിച്ചേക്കാം. ദഹനനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കടന്നുപോകുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാന് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ദ്രാവകങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുടല് ക്രമത്തെ ബാധിക്കുകയും മലബന്ധത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.'
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.