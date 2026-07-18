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ഹൃദയാഘാതം വന്നതുപോലെ തോന്നും; ബ്രോക്കണ് ഹാര്ട്ട് സിന്ഡ്രോം ഇന്ത്യയില് കൂടുന്നു
മെഡിക്കല് പ്രൊഫഷണലുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില് വിയോഗം, ഞെട്ടല്, ഭയം, അല്ലെങ്കില് വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആയ സമ്മര്ദ്ദം മൂലമാണ് ബ്രോക്കണ് ഹാര്ട്ട് സിന്ഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം നിമിഷങ്ങളില് പുറത്തുവരുന്ന സ്ട്രെസ് ഹോര്മോണുകള് ഹൃദയപേശികളെ താല്ക്കാലികമായി ദുര്ബലപ്പെടുത്തും. ലക്ഷണങ്ങള് പലപ്പോഴും ഹൃദയാഘാതത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് - നെഞ്ചുവേദന, തലകറക്കം, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയുള്പ്പെടെ - എന്നാല് ഒരു സാധാരണ ഹൃദയാഘാത സംഭവത്തില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ധമനികള് തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മിക്ക രോഗികളും സമയബന്ധിതമായ വൈദ്യസഹായം ഉപയോഗിച്ച് പൂര്ണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു.
ലക്ഷണങ്ങള് ഹൃദയാഘാതത്തെ അനുകരിക്കുമെന്ന് കാര്ഡിയോളജി വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇവയില് ഇവ ഉള്പ്പെടുന്നു:
പെട്ടെന്നുള്ളതും കഠിനവുമായ നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, തലകറക്കം അല്ലെങ്കില് ബോധക്ഷയം, വിയര്ക്കല് എന്നിവയാണ്. യൂറോപ്യന് ഹാര്ട്ട് ജേണലിലെ ഒരു അവലോകനം പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമോ പെട്ടെന്നുള്ള വൈകാരിക ആഘാതത്തിന് ശേഷമോ ഇത്തരം കേസുകള് പലപ്പോഴും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് മനസ്സും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിവരയിടുന്നു.
പ്രതിരോധവും വീണ്ടെടുക്കലും
കൊളസ്ട്രോള് അല്ലെങ്കില് രക്തസമ്മര്ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈകാരിക ആരോഗ്യവും പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. പതിവ് വ്യായാമം, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉറക്കം, മൈന്ഡ്ഫുള്നെസ് ടെക്നിക്കുകള്, മാനസിക പിന്തുണ തേടല് തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രീതികള് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.