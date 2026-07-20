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കുഞ്ഞുങ്ങള് രാത്രി പുതപ്പ് തട്ടി മാറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണമിതാണ്
ഇത് അമ്മമാര്ക്കിടയില് ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോള് തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത്തരം പരാതികള് കേള്ക്കാറുണ്ട്. പല അമ്മമാരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികള് ശാഠ്യക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ യഥാര്ത്ഥ കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ ശരീരവും ശീലങ്ങളും മുതിര്ന്നവരുടേതില് നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അതിനാല് അവരുടെ ഉറക്ക രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധര് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം മുതിര്ന്നവരേക്കാള് വേഗത്തിലാണെന്ന് അവര് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വേഗത്തില് ചൂടാകുകയും പുതപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീര താപനില സന്തുലിതമാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ശരീരം താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് അത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല. ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോള് അവര്ക്ക് അമിത ചൂടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോള് അവര്ക്ക് അമിത തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാല് പുതപ്പില് നിന്ന് ചെറിയ ചൂട് പോലും അനുഭവപ്പെടുമ്പോള് അവര് അത് ഉടന് നീക്കം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കും. കുട്ടികള്ക്ക് വളരെ ഭാരമുള്ളതോ, പരുക്കന്തോ, കട്ടിയുള്ളതോ ആയ പുതപ്പുകള് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. മൃദുവായതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കളാണ് അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
പുതപ്പ് വളരെ ഭാരമുള്ളതാണെങ്കില്, അവര് അത് വലിച്ചെറിയുന്നു. കുട്ടികള് ഉറക്കത്തില് ധാരാളം നീങ്ങുന്നു. മറിഞ്ഞു കിടക്കുക, കാലുകള് നീട്ടുക, മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറുക എന്നിവയെല്ലാം. പുതപ്പ് യാന്ത്രികമായി ചലിക്കാന് കാരണമാകും. നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് ചില കുട്ടികള് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഉറങ്ങാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുതപ്പ് തങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി അവര്ക്ക് തോന്നുന്നു, അതിനാല് അവര് അത് നിരന്തരം നീക്കം ചെയ്യുന്നു.