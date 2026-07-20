  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Do your little ones kick off their blankets at night
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (12:00 IST)

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ രാത്രി പുതപ്പ് തട്ടി മാറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണമിതാണ്

Do your little ones kick off their blankets at night
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (11:24 IST)
google-news
ഇത്  അമ്മമാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത്തരം പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. പല അമ്മമാരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ ശാഠ്യക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ ശരീരവും ശീലങ്ങളും മുതിര്‍ന്നവരുടേതില്‍ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അതിനാല്‍ അവരുടെ ഉറക്ക രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.
 
കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം മുതിര്‍ന്നവരേക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ വേഗത്തില്‍ ചൂടാകുകയും പുതപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീര താപനില സന്തുലിതമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ശരീരം താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ അത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല. ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അമിത ചൂടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അമിത തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാല്‍ പുതപ്പില്‍ നിന്ന് ചെറിയ ചൂട് പോലും അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ അത് ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കും. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഭാരമുള്ളതോ, പരുക്കന്‍തോ, കട്ടിയുള്ളതോ ആയ പുതപ്പുകള്‍ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. മൃദുവായതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കളാണ് അവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 
 
പുതപ്പ് വളരെ ഭാരമുള്ളതാണെങ്കില്‍, അവര്‍ അത് വലിച്ചെറിയുന്നു. കുട്ടികള്‍ ഉറക്കത്തില്‍ ധാരാളം നീങ്ങുന്നു. മറിഞ്ഞു കിടക്കുക, കാലുകള്‍ നീട്ടുക, മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറുക എന്നിവയെല്ലാം. പുതപ്പ് യാന്ത്രികമായി ചലിക്കാന്‍ കാരണമാകും. നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് ചില കുട്ടികള്‍ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഉറങ്ങാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുതപ്പ് തങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി അവര്‍ക്ക് തോന്നുന്നു, അതിനാല്‍ അവര്‍ അത് നിരന്തരം നീക്കം ചെയ്യുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നു

ഈ രാശിക്കാര്‍ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവാക്കി മാറ്റുന്നുചില രാശിക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ അചഞ്ചലരും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ളവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എത്ര പരാജയങ്ങള്‍ നേരിട്ടാലും അവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?

Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?ഫൈനലിൽ 54 തവണയാണ് മെസി പന്ത് തൊട്ടത്. കളി ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മെസിക്ക് ഒരു ടച്ച് മാത്രം

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ

ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽനിങ്ങള്‍ ഐഎഎസ് ഓഫീസറോ അധ്യാപികയോ ആകട്ടെ. ആദ്യം മികച്ചൊരു അമ്മയാകു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിന് മുന്‍പായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ രാത്രി പുതപ്പ് തട്ടി മാറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണമിതാണ്

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ രാത്രി പുതപ്പ് തട്ടി മാറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണമിതാണ്കുട്ടികളുടെ ശരീരവും ശീലങ്ങളും മുതിര്‍ന്നവരുടേതില്‍ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അതിനാല്‍ അവരുടെ ഉറക്ക രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നൽകരുത്; കാരണം ഇതാണ്

വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നൽകരുത്; കാരണം ഇതാണ്മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വളർത്തുനായ്ക്കൾക്കും നൽകുന്ന ശീലം നമ്മളിൽ പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല നായ്ക്കളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ. ചോക്ലേറ്റുകൾ അടക്കം പല ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും അവയുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങള്‍ വേണ്ട; സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രഭാത ശീലങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത ദിനചര്യകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 21 ദിവസത്തേക്ക് അവ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാന്‍ അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഹൃദയാഘാതം വന്നതുപോലെ തോന്നും; ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുന്നു

ഹൃദയാഘാതം വന്നതുപോലെ തോന്നും; ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുന്നുമെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വിയോഗം, ഞെട്ടല്‍, ഭയം, അല്ലെങ്കില്‍ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആയ സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമാണ് ബ്രോക്കണ്‍ ഹാര്‍ട്ട് സിന്‍ഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത്.

കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണം കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ആകാം! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണം കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ആകാം! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംകാലിലെ ധമനികളില്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കാലുകളിലേക്കുള്ള ശരിയായ രക്തചംക്രമണം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.