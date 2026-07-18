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കാലുവേദനയ്ക്ക് കാരണം കൊളസ്ട്രോള് ആകാം! ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
രക്തത്തില് കാണപ്പെടുന്ന മെഴുക് പോലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കൊളസ്ട്രോള്. ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് അധികമാകുമ്പോള് അത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള് കാലുകളില് മൂര്ച്ചയുള്ള വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് അടുത്തിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി ഉയരുമ്പോള്, കാലിലെ ധമനികളില് കൊളസ്ട്രോള് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കാലുകളിലേക്കുള്ള ശരിയായ രക്തചംക്രമണം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് നടക്കുമ്പോള് വേദന ഉണ്ടാക്കാന് കാരണമാകും. കുറച്ച് ദൂരം നടന്നതിനുശേഷവും രോഗിക്ക് കാലുകളില് മൂര്ച്ചയുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പലര്ക്കും കാലുകളില് മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. നുള്ളിയാലും അവര്ക്ക് ചെറിയ സംവേദനക്ഷമത മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കാലിലെ പേശികള്ക്ക് വേണ്ടത്ര പോഷകാഹാരം ലഭിക്കില്ല ഇത് ക്രമേണ അവയുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാന് കാരണമാകുന്നു.
ഇവ കൂടാതെ നഖങ്ങള്ക്കുള്ളില് പൊട്ടുന്ന നഖങ്ങള് അല്ലെങ്കില് വരകള് രൂപം കൊള്ളുക. കാലുകളിലെ ചര്മ്മത്തിന്റെ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത തിളക്കം.കാലുകളില് പെട്ടെന്ന് വ്രണങ്ങള്പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ചര്മ്മത്തിന്റെ നിറത്തില് മാറ്റങ്ങള് അതായത് നീല അല്ലെങ്കില് വിളറിയനിറങ്ങള് പുരുഷ•ാരില് ഉദ്ധാരണക്കുറവ്. ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള് മൂലമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചില് എന്നിവയ്ക്കും ഉയര്ന്ന കൊളസ്ട്രോള് കാരണമാകും.
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ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പഠിക്കണോ; കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ചു
കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ അസാപ് കേരളയുടെ കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി സ്കില് പാര്ക്കില് ജൂലൈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന 6 മാസം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന സര്വീസിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ് 2/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ/ഐടിഐ ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. അപേക്ഷകര് 18നും 45നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവര് ആയിരിക്കണം.