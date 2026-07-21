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ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് പ്രതിവിധി: വെറും 5 മിനിറ്റിനുള്ളില് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന 'മനുഷ്യ റഫ്രിജറേറ്റര്' നിര്മിച്ച് ജപ്പാന്
ലോകമെമ്പാടും റെക്കോര്ഡ് ഭേദിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള് പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് പുറം ജോലികള് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം അടിയന്തര വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി ജപ്പാന് അസാധാരണമായ ഒരു പരിഹാരം കൊണ്ടുവന്നു. മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് ശരീര താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്-ഇന് കൂളിംഗ് ബൂത്ത് ജപ്പാനീസ് കമ്പനി നിര്മിച്ചു. ഒരു മുറി മുഴുവന് തണുപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, കോംപാക്റ്റ് ക്യാബിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില് തണുത്ത വായു കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചൂടില് നിന്ന് വേഗത്തില് ആശ്വാസം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികള്, ഫാക്ടറി ജീവനക്കാര്, താപ സമ്മര്ദ്ദവും ഹീറ്റ്സ്ട്രോക്കും ഗുരുതരമായ തൊഴില് അപകടസാധ്യതകളായി തുടരുന്ന ഉയര്ന്ന താപനിലയില് ദീര്ഘനേരം ചെലവഴിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നവീകരണം.
ലോകമെമ്പാടും റെക്കോര്ഡ് ഭേദിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള് പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് പുറം ജോലിക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അടിയന്തിര വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ഡോ റീമോണ് ബോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉപകരണം ജാപ്പനീസ് വ്യാവസായിക വിതരണക്കാരായ ട്രസ്കോ നകയാമ കോര്പ്പറേഷനാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇത് സ്റ്റെയിന്ലെസ് സ്റ്റീല്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൂളിംഗ് ബൂത്താണ്. അവിടെ ഉപയോക്താക്കള് അകത്ത് കയറി ഒരു കസേരയില് ഇരുന്നു പിന്നില് വാതില് അടച്ച് ഒരു ചെറിയ കൂളിംഗ് സെഷന് നടത്തുന്നു.
നിര്മ്മാണ സ്ഥലങ്ങള്, ഫാക്ടറികള്, വെയര്ഹൗസുകള്, ഔട്ട്ഡോര് ജോലിസ്ഥലങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മാറ്റങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന ഒരു പോര്ട്ടബിള് കൂളിംഗ് സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൂത്തിനുള്ളില്, അന്തരീക്ഷ താപനില ഏകദേശം 15°C ആയി നിലനിര്ത്തുന്നു. അതേസമയം 5°C വരെ തണുപ്പിച്ച ശക്തമായ വായു കഴുത്തിലേക്കും തലയിലേക്കും പുറകിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ഈ ഭാഗങ്ങള് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണ എയര് കണ്ടീഷനിംഗില് നില്ക്കുന്നതിനേക്കാള് വളരെ വേഗത്തില് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാന് അനുവദിക്കുന്നു.