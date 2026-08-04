തണുത്ത കാലാവസ്ഥയില് പ്രഭാത നടത്തം വേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
തണുത്ത കാലാവസ്ഥയില് പ്രഭാത നടത്തം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രഭാത നടത്തം നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമികള് അല്പ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം വായുവിലെ തണുപ്പ് അവരുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് അല്പ്പം അപകടകരമാണ്. തണുപ്പ് കാലത്ത് രാവിലെയുള്ള നടത്തം പല കാരണങ്ങളാല് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാവിലെ തണുത്ത വായു ശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതല് വഷളാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങളും ആസ്ത്മ അല്ലെങ്കില് വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം പോലുള്ള അവസ്ഥകളും ഉണ്ടെങ്കില്. പഠനങ്ങള് അനുസരിച്ച്, താഴ്ന്ന താപനില വായുമാര്ഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും മ്യൂക്കസ് ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശൈത്യകാലത്ത് രാവിലെത്തെ നടത്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് അത്യന്തം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. കാരണം കുറഞ്ഞ താപനില നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴലുകള് ചുരുങ്ങാന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൂടുതല് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവിലെയാണ് ഹൃദയാഘാതം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുടെ അധിക സമ്മര്ദ്ദം അപകടസാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നു. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവര്ക്ക്, ശൈത്യകാലത്ത് പ്രഭാത നടത്തം വളരെ അപകടകരമാണ്.