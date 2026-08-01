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  4. These are the symptoms of pre-diabetes that appear years before the condition is diagnosed
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (09:12 IST)

രോഗനിര്‍ണയത്തിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രീ ഡയബറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

Diabetes, Diabetes distress, Diabetes Distress symptoms, പ്രമേഹത്തിനൊപ്പം മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (09:13 IST)
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നിങ്ങളുടെ ചര്‍മ്മമാണ് ആദ്യം പ്രശ്‌നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴുത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തോ, കക്ഷങ്ങളിലോ, തുടയുടെ ഉള്‍ഭാഗത്തോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട, വെല്‍വെറ്റ് പോലുള്ള പാടുകള്‍ പ്രീ ഡയബറ്റിസിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. അകാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കന്‍സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിറവ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ അധിക ഇന്‍സുലിന്‍ ചര്‍മ്മകോശങ്ങളുടെ മടക്കുകളിലും ചുളിവുകളിലും വളര്‍ച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പലരും ഇതിനെ ശുചിത്വ പ്രശ്നമായോ സൂര്യതാപം മൂലമോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.
 
മറ്റൊന്ന് അരിയോ റൊട്ടിയോ കഴിച്ചതിനുശേഷം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധം വികസിക്കുമ്പോള്‍ ഗ്ലൂക്കോസിന് കാര്യക്ഷമമായി കോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുമ്പോഴും കോശങ്ങള്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജം ലഭിക്കാതെ അവശത അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദി ലാന്‍സെറ്റ് ഡയബറ്റിസ് ആന്‍ഡ് എന്‍ഡോക്രൈനോളജിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ICMR-INDIAB പഠനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 136 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ പ്രീ ഡയബറ്റിസുമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. 
 
പ്രമേഹം നാടകീയമായ ദാഹം കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മമാണ്. നിങ്ങള്‍ പതിവിലും കൂടുതല്‍ വെള്ളം കുപ്പിയില്‍ നിറച്ചേക്കാം. രാത്രിയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ ഉണര്‍ന്നേക്കാം. അമിതമായി ചായ കുടിക്കുന്നതായി തോന്നാം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ കണ്ണിലെ ലെന്‍സില്‍ വീര്‍ക്കുകയും ദ്രാവകം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും മാറുമ്പോള്‍ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇടയ്ക്കിടെ മങ്ങല്‍, രാവിലെ വ്യക്തത, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവ്യക്തത, വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും മൂര്‍ച്ചയുള്ളതായി മാറുന്നു. ആളുകള്‍ പലപ്പോഴും ഇത് സ്‌ക്രീന്‍ സമയമോ വാര്‍ദ്ധക്യമോ മൂലമാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. 
 
അടിവയറ്റിലെ അവയവങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പായ വിസറല്‍ കൊഴുപ്പ് ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു കാരണവും പരിണതഫലവുമാണ്. ഇന്‍സുലിന്‍ ഫലപ്രദമാകാതെ വരുമ്പോള്‍, ശരീരം പ്രധാനമായും കരളിലും വയറിലും കൊഴുപ്പായി ഊര്‍ജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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