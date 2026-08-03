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Written By ശ്രീനു എസ്

ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രമേഹരോഗ വ്യാപനം പാക്കിസ്ഥാനില്‍; 30ശതമാനത്തിലധികം പേര്‍ക്കും രോഗം!

Diabetes, Diabetes distress, Diabetes Distress symptoms, പ്രമേഹത്തിനൊപ്പം മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:07 IST)
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വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമാണ് പ്രമേഹം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുതിര്‍ന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. നഗരവല്‍ക്കരണം, ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്‍, ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ കാരണം ചില രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 
 
ലോകമെമ്പാടുമായി 20-79 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 537 ദശലക്ഷം മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 643 ദശലക്ഷവും 2045 ആകുമ്പോഴേക്കും 20-79 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 783 ദശലക്ഷം മുതിര്‍ന്നവരും പ്രമേഹവുമായി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ ലോകജനസംഖ്യ 20% വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രമേഹബാധിതരുടെ എണ്ണം 46% വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രമേഹ വ്യാപനം പാകിസ്ഥാനിലാണ്. 20-79 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ ഏകദേശം 30.8% പേര്‍ ഈ അവസ്ഥയുമായി ജീവിക്കുന്നു. ഏകദേശം 33 ദശലക്ഷം മുതിര്‍ന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു, പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 2045 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ നിരക്ക് 33.6% ആയി ഉയരുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവല്‍ക്കരണം, ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങള്‍, ഭക്ഷണരീതികള്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം.
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ശ്രീനു എസ്
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