ഇന്ത്യയിലെ 50% ശ്വാസകോശ അര്ബുദ കേസുകളും പുകവലിക്കാത്തവരിലാണ്; പ്രമുഖ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു
ഗാസിയാബാദിലെ യശോദ ആശുപത്രി ഡയറക്ടറും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ക്ലിനിക്കല് പരിചയവുമുള്ള ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. മനീഷ് സിംഗാള് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ വാര്ത്തകളില് ഒന്നാണ് ശ്വാസകോശ അര്ബുദ രോഗനിര്ണയം. ഇന്ത്യന് പുരുഷന്മാരില് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാന്സര് ശ്വാസകോശ അര്ബുദമാണെന്ന് ഡോ. സിംഗാള് പറഞ്ഞു. 2025 ല് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകദേശം 111,000 പുതിയ കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് നാഷണല് കാന്സര് രജിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാം പദ്ധതിയിടുന്നു.
വൈകിയുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഒരു പ്രധാന തടസ്സം. രോഗം പലപ്പോഴും നിശബ്ദമായി വികസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്, ശ്വാസകോശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കാന്സര് വ്യാപിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏകദേശം പകുതി രോഗികളും രോഗനിര്ണയം നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഇത് ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകള് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പുകവലി ഏറ്റവും വലിയ അപകടസാധ്യതയായി തുടരുമ്പോഴും 50 ശതമാനം വരെ കേസുകള് ഒരിക്കലും പുകവലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. സിംഗാള് പങ്കുവെച്ചു.
വായു മലിനീകരണം, സെക്കന്ഡ് ഹാന്ഡ് പുക, റാഡണ്, തൊഴില്പരമായ എക്സ്പോഷറുകള്, ജനിതകശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലും ഈ പ്രവണത പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകടമാണെന്ന് ഡോ. സിംഗാള് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ രോഗനിര്ണയത്തിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 50-കളുടെ മധ്യത്തിലാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ്. തുടര്ച്ചയായ ചുമ, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ശരീരഭാരം കുറയല്, നെഞ്ചുവേദന, രക്തം ചുമയ്ക്കുന്നത്, ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.