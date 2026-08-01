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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (12:06 IST)

മഴ സമയത്ത് ജലം മലിനമാകും; മലിനജലം കുടിക്കുമ്പോള്‍ ശരീരത്തില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയണം

Warm Water, Hot Water, Drink Warm Water, Health Benefits of Warm water, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍, അതിരാവിലെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (11:08 IST)
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ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് അല്ലെങ്കില്‍ പരാദങ്ങള്‍ പോലുള്ള രോഗകാരികളുള്ള മലിനമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ദഹനനാള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഏറ്റവും സാധാരണമായ അനന്തരഫലങ്ങളില്‍ ഇവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു:
 
-വയറിളക്കവും ഛര്‍ദ്ദിയും, ഇത് നിര്‍ജ്ജലീകരണത്തിനും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകും
-വയറുവേദനയും ഓക്കാനവും
-പനിയും ബലഹീനതയും
 
എഷെറിച്ചിയ കോളി, സാല്‍മൊണെല്ല ടൈഫി (ടൈഫോയ്ഡ്), വിബ്രിയോ കോളറ (കോളറ) അല്ലെങ്കില്‍ റോട്ടവൈറസുകള്‍ പോലുള്ളവ മലിനമായ വെള്ളത്തില്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗകാരികളാണ്. ഇവ ദഹനനാളത്തെ ആക്രമിക്കുകയും സമ്പര്‍ക്കം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ മുതല്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിശുക്കള്‍, പ്രായമായവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുര്‍ബലമായ വ്യക്തികള്‍ എന്നിവര്‍ അപകടസാധ്യതയുള്ളവരാണ്. 
 
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഓരോ വര്‍ഷവും ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം മരണങ്ങള്‍ മോശം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയറിളക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മലിനമായ വെള്ളത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചോ ദീര്‍ഘമായോ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നത് ഹ്രസ്വകാല രോഗത്തിന് മാത്രമല്ല, ദീര്‍ഘകാല ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും. 
 
-ചില മാലിന്യങ്ങളുമായി ദീര്‍ഘകാലം സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നതിലൂടെ കരള്‍, വൃക്ക എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നു
-ദഹനനാളത്തിലെ തകരാറുകള്‍
-മലിനമായ ജലസ്രോതസ്സുകളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ലെഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍സെനിക് പോലുള്ള ഘന ലോഹങ്ങള്‍ നാഡീ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. 
-കാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു
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ശ്രീനു എസ്
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