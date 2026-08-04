വിസറല് അല്ലെങ്കില് വയറിലെ കൊഴുപ്പ് അപകടകരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ
കൊഴുപ്പിനെ ഒരു മഴക്കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജത്തിന്റെ ഒരു നിഷ്ക്രിയ സംഭരണശാലയായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിസറല് കൊഴുപ്പ് നിഷ്ക്രിയമല്ല. ഇത് ഉപാപചയപരമായി സജീവമാണ്. സൈറ്റോകൈനുകള്, ഇന്റര്ലൂക്കിനുകള്, മറ്റ് നിരവധി സംയുക്തങ്ങള് പോലുള്ള കോശജ്വലന മധ്യസ്ഥരെ ഇത് രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് നിരന്തരം പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ മധ്യസ്ഥര് ഉപാപചയ പ്രവര്ത്തനത്തെ തകര്ക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് വീക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥിരമായ വീക്കം പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, ഫാറ്റി ലിവര്, രക്താതിമര്ദ്ദം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അധിക വിസറല് കൊഴുപ്പ് വൈജ്ഞാനിക പ്രവര്ത്തനത്തിലെ അളക്കാവുന്ന തകര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള് പറയുന്നു. ഇത് മെമ്മറി, ഏകാഗ്രത, മാനസിക മൂര്ച്ച എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. വിസറല് കൊഴുപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം തലച്ചോറിലെ അസാധാരണമായ പ്രോട്ടീന് നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത് അല്ഷിമേഴ്സ്, ഡിമെന്ഷ്യ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വളരെക്കാലം ഉയര്ന്ന അളവില് വിസറല് കൊഴുപ്പ് വഹിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ ഡിമെന്ഷ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഈ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും നിശബ്ദമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.