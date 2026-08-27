ബദാം ദുര്ബലമായ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തും; കഴിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
ബദാം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് വെറും 2 ബദാം കഴിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് നല്കും. ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്, സാധാരണയായി ആദ്യം മനസ്സില് വരുന്നത് കശുവണ്ടി, ബദാം, ഉണക്കമുന്തിരി എന്നിവയാണ്. അവയില്, ബദാം പ്രത്യേകിച്ച് മികച്ച ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. വിറ്റാമിന് ഇ, കാല്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ് എന്നിവ കൂടാതെ ഇതില് സിങ്ക്, സെലിനിയം, ചെമ്പ്, നിയാസിന് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ശരീരത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ രാത്രിയിലും 2 ബദാം മാത്രം കഴിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് നല്കും. എല്ലാ രാത്രിയിലും 2 ബദാം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തും. വേഗത്തില് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് രാത്രിയില് ബദാം കഴിക്കാം. ബദാമില് നാരുകളും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാല് വയര് നിറഞ്ഞതായി തോന്നും. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ബദാമില് കാല്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് അസ്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് സഹായിക്കുന്നു. രാത്രിയില് ബദാം കഴിക്കുന്നത് ദുര്ബലമായ അസ്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ഓര്മ്മശക്തി കുറവാണെങ്കില് ബദാം കഴിക്കാം. ബദാമില് വിറ്റാമിന് ഇ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകള് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് തലച്ചോറിനെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ രാത്രിയിലും ബദാം കഴിക്കുന്നത് മികച്ച ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള് മലബന്ധം എന്ന പ്രശ്നം നീക്കം ചെയ്യാനും ദഹനം നല്ല രീതിയില് നിലനിര്ത്താനും സഹായിക്കുന്നു.