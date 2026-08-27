നിരുപദ്രവകരമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ 7 ദൈനംദിന ശീലങ്ങള് കാരണം നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിച്ചേക്കാം!
അധിക ഉപ്പ്, അമിതമായ ഇരിപ്പ്, മോശം ഉറക്കം, പതിവ് മദ്യം, വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മര്ദ്ദം, ചില മരുന്നുകള്, കൂടുന്ന ശരീരഭാരം എന്നിവയെല്ലാം രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഉയരുന്നതില് ഒരു പങ്കു വഹിക്കും. ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തിന് പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നതാണ് തന്ത്രപരമായ ഭാഗം. ഉപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമല്ല. അച്ചാറുകള്, പപ്പടം, സോസുകള്, ബ്രെഡുകള്, തല്ക്ഷണ ഭക്ഷണങ്ങള്, പായ്ക്ക് ചെയ്ത ലഘുഭക്ഷണങ്ങള്, റസ്റ്റോറന്റ് ഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവയില് ഭക്ഷണത്തില് കൂടുതല് സോഡിയം ചേര്ക്കും.
50 നും 75 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ള 213 മുതിര്ന്നവരെ ഉള്പ്പെടുത്തി 2023-ല് നടത്തിയ JAMA ക്രോസ്ഓവര് ട്രയലില് കുറഞ്ഞ സോഡിയം ഭക്ഷണക്രമം സിസ്റ്റോളിക് രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഏകദേശം 6 mmHg കുറച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം, വൃക്കരോഗം, പ്രമേഹം അല്ലെങ്കില് കൂടുതല് ഉപ്പ് സംവേദനക്ഷമത ഉള്ള ആളുകള്ക്ക് അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്.
രാവിലെയുള്ള വ്യായാമം അടുത്ത 8 മുതല് 10 മണിക്കൂര് വരെ ഇരിക്കുന്നത് യാന്ത്രികമായി റദ്ദാക്കില്ല. ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം, മെറ്റബോളിസം, രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് നിര്ത്തുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രായോഗിക മാറ്റം. ഫോണ് കോളുകള്ക്കിടയില് നടക്കുക, ജോലികള്ക്കിടയില് എഴുന്നേല്ക്കുക, ഒരു വലിയ വ്യായാമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചലന ഇടവേളകള് എടുക്കുക.
പതിവായി മദ്യപിക്കുന്നത് രക്തസമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. കാലക്രമേണ അതിന്റെ ഫലം വര്ദ്ധിക്കും. ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക്, മദ്യപാനം നിയന്ത്രണം കൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. മോശം ഉറക്കം സാധാരണ രക്തസമ്മര്ദ്ദ പാറ്റേണുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഉറക്കത്തില് ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ശ്വാസതടസ്സങ്ങള് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് സ്ലീപ് അപ്നിയ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.
ഉറക്കത്തില് ഉച്ചത്തിലുള്ള കൂര്ക്കംവലി, ശ്വാസംമുട്ടല്, അമിതമായ പകല് ഉറക്കം എന്നിവ 'മോശം ഉറക്കം' എന്ന് തള്ളിക്കളയരുത്. ഒരു പിരിമുറുക്കമുള്ള മീറ്റിംഗ് താല്ക്കാലികമായി രക്തസമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. സമ്മര്ദ്ദം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല ശബ്ദമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക.