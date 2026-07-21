  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Winplay Spot the ball game
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (21:24 IST)

WINPLAY: ഒരു രൂപ ചെലവില്ല, സമ്മാനം കൈ നിറയെ; ശ്രദ്ധനേടി WINPLAY ഗെയിം

Winplay Spot the ball Game: കളിക്കാർക്കിടയിലെ ബോളിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ രസകരമായ ഗെയ്മിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത്

WINPLAY GAME, Winplay Spot the ball game, Winplay Game, What is Winplay Game, WINPLAY Quiz Game, WINPLAY GAME, Spot the Ball Game, Spot The Ball Winplay Game, വിൻപ്ലേ, സ്‌പോട്ട് ദ് ബോൾ, വിൻ പ്ലേ ഗെയിം. വിൻപ്ലേ സ്‌പോട്ട് ദ് ബോൾ
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (21:30 IST)
google-news
Winplay Spot the Ball Game

WINPLAY: ഡിജിറ്റൽ ഗെയ്മിങ് രംഗത്ത് ശ്രദ്ധനേടി WINPLAY Spot the Ball ഗെയിം. ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗെയിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 
 
കളിക്കാർക്കിടയിലെ ബോളിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ രസകരമായ ഗെയ്മിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഗെയ്മിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. യഥാർഥത്തിൽ പന്ത് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 
 
ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, പിവിആർ, ഡെക്കാത്തലോൺ, ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്ക്, ഹാംലെയ്‌സ്, മാർക്ക് ആന്റ് സ്‌പെൻസർ, വെസ്റ്റ് സൈഡ് എന്നീ ബ്രാൻഡുകളുടെ ആയിരം രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകളാണ് വിജയികൾക്കു ലഭിക്കുക. 
 
വിൻപ്ലേ പ്രീമിയർ ലീഗും (WINPLAY PREMIER LEAGUE) ആകർഷകമായ മറ്റൊരു ഗെയിം ആണ്. സൗജന്യ ക്വിസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പാണിത്. എല്ലാ ദിവസവും 20 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. ചോദ്യത്തിനു ആദ്യ തവണ തന്നെ ശരിയുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കും. രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് ഉത്തരം ശരിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്. 
 
 
പി.എസ്.സിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ഡെയ്‌ലി ക്വിസ് ഗെയിം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലും ആകർഷകമായ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ വിജയികൾക്കു ലഭിക്കും. 

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

കോലിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം മാറ്റി, ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ

കോലിയുടെ ഉപദേശം എല്ലാം മാറ്റി, ജപ്പാന്‍ ഓപ്പണില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ വമ്പന്‍ തിരിച്ചുവരവ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെജപ്പാന്‍ ഓപ്പണ്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ പിവി സിന്ധു 7 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ വിജയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ നേട്ടത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡും

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര, ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹേസൽവുഡുംബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 13 അംഗ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹോം സീസണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സീനിയര്‍ പേസര്‍മാരായ ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ്, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് എന്നിവരും സ്പിന്നര്‍ നേഥന്‍ ലിയോണും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർ

സഞ്ജുവിനെ നശിപ്പിച്ചത് പോലെ രാഹുലിനെയും സൈഡാക്കും, ഗംഭീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ സെലക്ടർഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ കൈവിട്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെയും മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്.

മെസ്സി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയൻ, അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മ ഫലം, അധിക്ഷേപവുമായി പിയേഴ്സ് മോർഗൻ

മെസ്സി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയൻ, അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മ ഫലം, അധിക്ഷേപവുമായി പിയേഴ്സ് മോർഗൻ2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനലില്‍ സ്‌പെയിനിനെതിരെ അര്‍ജന്റീന തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ലയണല്‍ മെസ്സിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ പിയേഴ്‌സ് മോര്‍ഗന്‍.

മാൽവിനാസ് ബാനർ വിവാദം, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന അർജൻ്റീന താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി, വിസ റദ്ദാക്കിയേക്കും

മാൽവിനാസ് ബാനർ വിവാദം, പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന അർജൻ്റീന താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി, വിസ റദ്ദാക്കിയേക്കും2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനല്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അര്‍ജന്റൈന്‍ താരങ്ങള്‍ മാല്‍വിനാസ് ബാനര്‍ പൊക്കിയതോടെ അര്‍ജന്റീന താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ ബ്രിട്ടന്‍ സീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.