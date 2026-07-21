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മെസ്സി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയൻ, അനുഭവിക്കുന്നത് കർമ്മ ഫലം, അധിക്ഷേപവുമായി പിയേഴ്സ് മോർഗൻ
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് ഫൈനലില് സ്പെയിനിനെതിരെ അര്ജന്റീന തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ലയണല് മെസ്സിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ പിയേഴ്സ് മോര്ഗന്. ഫൈനല് മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ എക്സിലൂടെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ പിയേഴ്സ് മോര്ഗന്റെ വിമര്ശനം.
Nasty little sneak. https://t.co/ahd4ITfvby— Piers Morgan (@piersmorgan) July 19, 2026
മത്സരത്തിനിടെ സ്പാനിഷ് താരം കുക്കുറെല്ല വായ കൈകൊണ്ട് മൂടി സംസാരിച്ചത് മെസ്സി റഫറിയുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചതിനെയാണ് പിയേഴ്സ് മോര്ഗന് രൂക്ഷഭാഷയില് വിമര്ശിച്ചത്. മത്സരത്തില് അര്ജന്റീന താരം എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് റെഡ് കാര്ഡ് കണ്ട് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം. എക്സില് ഈ വിഷയം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പിയേഴ്സ് മോര്ഗന് മെസ്സിയെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ചതിയന് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
Disgusting behaviour by the Argentinians at the end, especially Paredes.— Piers Morgan (@piersmorgan) July 19, 2026
Just a bunch of nasty violent thugs, and a disgrace to football. Never been so happy to see a team lose. pic.twitter.com/Sy1xVo8Im1
മെസ്സിക്ക് പിന്നാലെ അര്ജന്റീനയേയും പിയേഴ്സ് മോര്ഗന് കടന്നാക്രമിച്ചു. വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണ് അര്ജന്റീന നടത്തിയതെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ലിയാന്ഡ്രോ പരേഡെസെന്നും മോര്ഗന് പറഞ്ഞു. കലാശപ്പോരിന് പിന്നാാലെ ലിയാന്ഡ്രോ പരേഡസും ഗാവിയും എറിക് ഗാര്ഷ്യയും തമ്മില് നടന്ന കയ്യാങ്കളിയെയാണ് പിയേഴ്സ് മോര്ഗന് വിമര്ശിച്ചത്. അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങള് അങ്ങേയറ്റത്തെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നുവെന്നും ഒരു ടീം തോല്ക്കുന്നത് കണ്ട് താന് ഇത്രമാത്രം സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിയേഴ്സ് മോര്ഗന് എക്സില് കുറിച്ചു. തോല്വി അംഗീകരിക്കാന് പറ്റാത്ത സഹതാരങ്ങളെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില് മെസ്സി തടയാന് ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും പിയേഴ്സ് മൊര്ഗന് പറഞ്ഞു.
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ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനോട് നിർദേശിച്ച് കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി
മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ പരാതിയില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് നിര്ദേശിച്ച് കൊല്ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി അഭിഷേക് പോറല് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് താരത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്നത്.