ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, ജെമീമയുടെ പരിക്ക് ഗൗരവമേറിയത്, ഏഷ്യാകപ്പും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും നഷ്ടമാകും
ദി ഹണ്ഡ്രഡ് ടൂര്ണമെന്റില് സതേണ് ബ്രേവിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
ഇംഗ്ലണ്ടില് നടക്കുന്ന ദി ഹണ്ഡ്രഡ് ടൂര്ണമെന്റിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജമീമ റോഡ്രിഗസിന് വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമാകും. വലത് കാല്ത്തുടയിലെ പേശികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്ന്ന് താരം വിശ്രമത്തിലാണ്. തുടര്ന്ന് ബെംഗളുരുവിലെ സെന്റര് ഓഫ് മെഡിക്കല് എക്സലന്സില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പരിക്ക് ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
ദി ഹണ്ഡ്രഡ് ടൂര്ണമെന്റില് സതേണ് ബ്രേവിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. ടൂര്ണമെന്റില് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന താരം 6 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നായി 143 റണ്സ് നേടുകയും 2 തവണ പ്ലെയര് ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജെമീമ പുറത്തായതോടെ പകരക്കാരിയായി പ്രതിക റാവലിനെ ഏഷ്യാകപ്പ് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായില് ഈ മാസം 28 മുതല് സെപ്റ്റംബര് 13 വരെയാണ് വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് മത്സരങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങള് സെപ്റ്റംബര് 19 മുതല് ഒക്ടോബര് 4 വരെയാണ് നടക്കുക.