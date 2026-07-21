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പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?
ദേഹത്ത് പലസ്തീൻ പതാക പുതച്ച് യമാൽ ലോകകപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്
Lamin Yamal
സ്പെയിൻ താരം ലമിൻ യമാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജപ്രചരണം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ സ്പെയിൻ താരം പലസ്തീൻ പതാകയുമായി വിജയാഘോഷം നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത് യാഥാർഥമല്ല !
ദേഹത്ത് പലസ്തീൻ പതാക പുതച്ച് യമാൽ ലോകകപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം മത്സരശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് നേടിയതിനു പിന്നാലെ 'CAMPEONES' എന്ന് എഴുതിയ (ചാംപ്യൻമാർ എന്നർത്ഥം) ജേഴ്സിയാണ് യമാൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥ ചിത്രം ഇതാണ്:
എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചാംപ്യൻസ് ജേഴ്സിക്ക് പകരം പലസ്തീൻ പതാകയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് യമാലിന്റെ പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തരത്തിൽ എഐ ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
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പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?
ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനോട് നിർദേശിച്ച് കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി
മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ പരാതിയില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായ അഭിഷേക് പോറലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് നിര്ദേശിച്ച് കൊല്ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി അഭിഷേക് പോറല് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് താരത്തിനെതിരെ ഉയര്ന്നത്.