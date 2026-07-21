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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (10:18 IST)

പലസ്തീൻ പതാകയുമായി യമാൽ ലോകകപ്പ് ആഘോഷം നടത്തിയോ?

ദേഹത്ത് പലസ്തീൻ പതാക പുതച്ച് യമാൽ ലോകകപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്

Fact Check, Lamin Yamal, Did Lamin Yamal Wears Palastine Flag, വ്യാജപ്രചരണം, യമാൽ
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:22 IST)
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Lamin Yamal

സ്‌പെയിൻ താരം ലമിൻ യമാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജപ്രചരണം. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ സ്‌പെയിൻ താരം പലസ്തീൻ പതാകയുമായി വിജയാഘോഷം നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത് യാഥാർഥമല്ല ! 
 
ദേഹത്ത് പലസ്തീൻ പതാക പുതച്ച് യമാൽ ലോകകപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം മത്സരശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകകപ്പ് നേടിയതിനു പിന്നാലെ 'CAMPEONES' എന്ന് എഴുതിയ (ചാംപ്യൻമാർ എന്നർത്ഥം) ജേഴ്‌സിയാണ് യമാൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥ ചിത്രം ഇതാണ്:
Lamin Yamal
 
എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചാംപ്യൻസ് ജേഴ്‌സിക്ക് പകരം പലസ്തീൻ പതാകയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് യമാലിന്റെ പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന തരത്തിൽ എഐ ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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