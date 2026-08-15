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  4. Cristiano Georgina prenupital agreement details
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (12:29 IST)

വേർപിരിഞ്ഞാൽ ജോർജീനയ്ക്ക് പ്രതിമാസം നൽകേണ്ടത് ഒരു കോടി രൂപ, ആഡംബര വില്ല: ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമായുള്ള വിവാഹ ഉടമ്പടി ഇങ്ങനെ

41കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ 5 മക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (12:33 IST)
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10 വര്‍ഷമായി ഒന്നിച്ചുജീവിച്ചുവരികയാണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ജോര്‍ജീന റോഡ്രിഗസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഈ മാസം 11നാണ് കഴിഞ്ഞത്. പോര്‍ച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണ്‍ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള കാഷ്‌കിസില്‍ സ്വകാര്യചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. 41കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ 5 മക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. വിവാഹമോതിരം ധരിച്ച കൈകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇരുവരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ് വാര്‍ത്ത പുറം ലോകമറിഞ്ഞത്.
 
 വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വിവാഹസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം സ്വത്ത് വിഭജന കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. മെക്‌സിക്കന്‍ മാധ്യമമായ എന്‍ പരേഹ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം വിവാഹ ഉടമ്പടിയില്‍ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.
 
പോര്‍ച്ചുഗല്‍ നിയമപ്രകാരം ഇങ്ങനെയൊരു കരാറുള്ളതിനാല്‍ വിവാഹത്തിന് മുന്‍പോ ശേഷമോ ഇരുവര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനങ്ങള്‍, ആസ്തികള്‍, നിക്ഷേപങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ അവകാശം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും തനിച്ചായിരിക്കും. അതായത് ഭാവിയില്‍ വിവാഹമോചിതരായാല്‍ തന്നെ സ്വത്തുക്കള്‍ പങ്കുവെയ്‌ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ല. കരാര്‍ അനുസരിച്ച് റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് കരാറുകള്‍, പരസ്യങ്ങള്‍, സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം, പെസതാന സി ആര്‍ 7 ഹോട്ടല്‍ ശൃംഖല എന്നിവയുള്‍പ്പെടുന്നവയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രമായി തുടരും.
 
വിവാഹമോചിതരാകുന്ന പക്ഷം റൊണാള്‍ഡോയില്‍ നിന്ന് ജോര്‍ജീനയ്‌ക്കോ പ്രതിമാസം 100,000 യൂറോ(ഏകദേശം 1.10 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. മാഡ്രിഡിലെ ഫിങ്കയിലെ ആഡംബര വില്ലയുടെ പൂര്‍ണ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ലഭിക്കും. അര്‍ജന്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് ഐറിസില്‍ ജനിച്ച 32കാരിയായ ജോര്‍ജീന മോഡലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സറുമാണ്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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