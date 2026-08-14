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  4. I Was Tired at the End of India Matches: England White-Ball Captain Harry Brook Makes Honest Confession
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (16:22 IST)

ക്യാപ്റ്റൻസി നമ്മളെ തകർത്തുകളയും, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം തളർന്നു : ഹാരി ബ്രൂക്ക്

ദി ഹണ്‍ഡ്രഡ് ലീഗില്‍ ഹൈദരാബാദ് ലീഡ്‌സിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെ ക്രിക്കിന്‍ഫോയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബ്രൂക്കിന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (15:24 IST)
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ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20, ഏകദിന പരമ്പരകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ താന്‍ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ ടീം നായകന്‍ ഹാരി ബ്രൂക്ക്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിജയിക്കാനായെങ്കിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിനെ നയിക്കുക എന്നത് കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഹാരി ബ്രൂക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
 
ദി ഹണ്‍ഡ്രഡ് ലീഗില്‍ ഹൈദരാബാദ് ലീഡ്‌സിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെ ക്രിക്കിന്‍ഫോയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബ്രൂക്കിന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്‍. ക്യാപ്റ്റന്‍സി എന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. ഒരു കളിക്കാരന്റെ എല്ലാ എനര്‍ജിയും അത് ചോര്‍ത്തിക്കളയും. ഇന്ത്യക്കെതിരെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ചത്. എങ്കിലും പരമ്പര അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും തളര്‍ന്നുപോയിരുന്നു. ഹണ്‍ഡ്രഡില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയുടെ ഭാരമില്ലാതെ വെറുമൊരു ബാറ്ററായി മാത്രം കളിക്കാനായതില്‍ അതിനാല്‍ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. ബ്രൂക്ക് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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