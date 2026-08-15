9 കളി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആറെണ്ണമെങ്കിലും ജയിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തും, നയം വ്യക്തമാക്കി ഗിൽ
2027ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനല് പ്രവേശനം നേടുകയാണ് ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്രധാനലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന് നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്.നിലവില് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള 9 ടെസ്റ്റുകളില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായാല് ഫൈനല് പ്രവേശന സാധ്യത ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനായി ശേഷിക്കുന്ന 9 ടെസ്റ്റുകളില് 6-7 മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കേണ്ടതായി വരും. വരും മത്സരങ്ങളില് വിജയിച്ച് ഫൈനല് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നിലവില് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഗില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മുന് വിദേശ പര്യടനങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യ ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെത്തി തയ്യാറെടുപ്പുകളില് തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന് ടീമിന് സമയം ലഭിച്ചത് ഗുണകരമായെന്നാണ് ഗില് പറയുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിലെ സാഹചര്യങ്ങള് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാന് എളുപ്പമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യന് ടീമിലെ പലര്ക്കും തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളില് അനുഭവസമ്പത്തില്ല. അതിനാല് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു.
ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ അഭാവം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും മറ്റു പേസര്മാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ മികച്ച രീതിയിലാണ് പന്തെറിയുന്നത്. ശ്രീലങ്കന് പിച്ചുകളില് വിക്കറ്റെടൂക്കാന് വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങള് എടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും ഇതാണ് പ്രധാനവെല്ലുവിളിയായി കരുതുന്നതെന്നും ഗില് വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും 30 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം വയസ്സൻ പട: വിമർശനവുമായി പോണ്ടിംഗ്