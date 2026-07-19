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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (16:18 IST)

ഈ സ്പെയിൻ അർജൻ്റീനയെ ഈസിയായി വീഴ്ത്തും, മെസ്സി ആരാധകരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന പ്രവചനവുമായി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ

തുടര്‍ച്ചയായ 37 മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജമയറിയാതെയാണ് സ്‌പെയിനിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം.

Argentina Team
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (14:37 IST)
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ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനലില്‍ അര്‍ജന്റീനയെ തോല്‍പ്പിച്ച് സ്‌പെയിന്‍ അനായാസമായി ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസതാരമായ റൊണാള്‍ഡോ നസാരിയോ. ഫൈനലില്‍ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെയുടെ സ്പാനിഷ് പടയെ മറികടക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ലയണല്‍ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനുമില്ലെന്നും സ്‌പെയിന്‍ ലീഡ് നേടിയാല്‍ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും ഇഎസ്പിഎന്‍ ബ്രസീലിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ താരം പറഞ്ഞു.
 
തുടര്‍ച്ചയായ 37 മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജമയറിയാതെയാണ് സ്‌പെയിനിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം. ലോകകപ്പില്‍ കളിച്ച 7 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് വെറും ഒരു ഗോള്‍ മാത്രമാണ് സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം വഴങ്ങിയത്.  ഈ മത്സരത്തില്‍ സ്‌പെയിന്‍ വിജയിക്കും. അനായാസകരമായി തന്നെ. ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ സ്‌പെയിനും ഫ്രാന്‍സുമായിരുന്നു എന്റെ ഫേവറേറ്റുകള്‍. കളി പൂര്‍ണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും പന്തടക്കിവെച്ച് കളി മെനയാനുമുള്ള സ്‌പെയിനിന്റെ ശേഷിയാണ് അവരെ അപകടകാരികളാക്കുന്നത്. മത്സരത്തില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളുകള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയാല്‍ പിന്നീട് കളിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശേഷി അര്‍ജന്റീനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. കാരണം സ്‌പെയ്ന്‍ പന്ത് അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് നല്‍കില്ല. റൊണാള്‍ഡോ വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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ഈ സ്പെയിൻ അർജൻ്റീനയെ ഈസിയായി വീഴ്ത്തും, മെസ്സി ആരാധകരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന പ്രവചനവുമായി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ

ഈ സ്പെയിൻ അർജൻ്റീനയെ ഈസിയായി വീഴ്ത്തും, മെസ്സി ആരാധകരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന പ്രവചനവുമായി റൊണാൾഡോ നസാരിയോലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനലില്‍ അര്‍ജന്റീനയെ തോല്‍പ്പിച്ച് സ്‌പെയിന്‍ അനായാസമായി ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസതാരമായ റൊണാള്‍ഡോ നസാരിയോ.

കപ്പ് ഇല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടിയില്ലെങ്കിൽ സീസണിലെ ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള എല്ലാ സമ്മാനവും എംബാപ്പെ തൂക്കും, ചരിത്രനേട്ടം

കപ്പ് ഇല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടിയില്ലെങ്കിൽ സീസണിലെ ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള എല്ലാ സമ്മാനവും എംബാപ്പെ തൂക്കും, ചരിത്രനേട്ടംമൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ 8 ഗോളുകളുമായി ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ലയണല്‍ മെസ്സിയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു എംബാപ്പെ.

നാളെ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ, ഈ സംഘം ഒരു ചരിത്രം എഴുതിചേർത്തു കഴിഞ്ഞു, ആർക്കും അത് മായ്ച്ച് കളയാനാകില്ല: വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മെസ്സി

നാളെ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ, ഈ സംഘം ഒരു ചരിത്രം എഴുതിചേർത്തു കഴിഞ്ഞു, ആർക്കും അത് മായ്ച്ച് കളയാനാകില്ല: വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മെസ്സിലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനലില്‍ സ്‌പെയിനെ നേരിടാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ അര്‍ജന്റീനന്‍ ആരാധകരെ ഒരേസമയം ആവേശത്തിലും ഇമോഷണലുമാക്കി വികാരനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് ലയണല്‍ മെസ്സി.

മെസിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നഷ്ടം?

മെസിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നഷ്ടം?ഗോൾഡൻ ബോളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടും ഒന്നിച്ച് നേടുകയെന്ന ലയണൽ മെസിയുടെ സ്വപ്‌നം പൊലിഞ്ഞോ? ഏറെക്കുറെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ആള് മെസി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാനും വയ്യ !

'മെസിക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ ആയിരുന്നോ ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനൽ'; എംബാപ്പെ തൂക്കി

'മെസിക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ ആയിരുന്നോ ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനൽ'; എംബാപ്പെ തൂക്കിഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോകകപ്പ് ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനലിലെ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരിൽ ഫ്രാൻസ് താരം കിലിയെൻ എംബാപ്പെ മുന്നിലെത്തി. ഈ ലോകകപ്പിൽ എംബാപ്പെയുടെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം പത്തായി.