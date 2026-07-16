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  4. I know their style and players very well lionel messi's big statement on spain worldcup final
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (14:09 IST)

മികച്ച ടീം, പക്ഷേ എനിക്കവരെ നന്നായി അറിയാം, സ്പെയ്നിനെതിരായ ഫൈനലിന് മുൻപ് മനസുതുറന്ന് മെസ്സി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:11 IST)
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ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്‍ത്തതിന് പിന്നാലെ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്ന് അര്‍ജന്റൈന്‍ ഇതിഹാസമായ ലയണല്‍ മെസ്സി. ഫൈനലില്‍ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ സ്‌പെയ്ന്‍ മികച്ച ടീമാണെന്നും ഒരു മികച്ച പോരാട്ടം തന്നെയാകും ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ച സ്‌പെയ്‌നിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ശൈലി തനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും മെസ്സി പറഞ്ഞു.
 
 മികച്ച കളിക്കാരും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമായ കളിശൈലിയുമായി കരുത്തുറ്റ ടീമാണ് സ്‌പെയിന്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി അവര്‍ പിന്തുടരുന്ന ഫുട്‌ബോള്‍ ഫിലോസഫി എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. അവരുടെ കളിക്കാരെയും എനിക്കറിയാം. അതില്‍ പലര്‍ക്കുമെതിരെയും ഞാന്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ മത്സരങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നിരവധി കളിക്കാര്‍ ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും സ്‌നേഹിക്കുന്ന ബാഴ്‌സലോണയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ എന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു മത്സരമായിരിക്കും. കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയാകും ഫൈനലില്‍ നടക്കുക. മെസ്സി പറഞ്ഞു.
 
ഈ ടീം(അര്‍ജന്റീന) ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫൈനലാണ്. ഞങ്ങള്‍ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായി ഇതുവരെയെത്തി. കഴിഞ്ഞ 4 വര്‍ഷമായി ടീം മികച്ച പ്രകടനം തുടര്‍ന്നു. ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 2 ടീമുകളില്‍ ഒന്നായി ഫൈനലിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആളുകള്‍ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആരും ഒന്നും വെറുതെ തരുന്നതല്ലെന്ന് ഈ സംഘം വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് മെസ്സി പറഞ്ഞു.
 
ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇതുവരെ 8 ഗോളുകളും 4 അസിസ്റ്റുമായി ഗോള്‍ഡന്‍ ബോള്‍, ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് പോരാട്ടങ്ങളില്‍ മുന്നിലാണ് 39കാരനായ താരം. ഈ ലോകകപ്പിനായി താന്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി പരിശീലനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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