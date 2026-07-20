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'എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്കലോണി (വീഡിയോ)
ഈ ടീം ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
Scaloni
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
' ഞാൻ മത്സരശേഷം മെസിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം എന്നോടും. ഞാൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി സംസാരിക്കും. ഭാവിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ ചിന്തയുണ്ട്. പരിശീലന കാലാവധി ഈ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, അത് വരെ തീർച്ചയായും തുടരും. മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും,' സ്കലോണി പറഞ്ഞു.
ഈ ടീം ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്റെ ടീം തീർച്ചയായും പോരാളികളായിരുന്നു. വളരെ മികച്ച ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചു തോറ്റത് - സ്പെയിനെ പുകഴ്ത്താനും അർജന്റീന പരിശീലകൻ മറന്നില്ല.
Lionel Scaloni broke down in tears and couldn’t finish his press conference.— MC (@CrewsMat10) July 19, 2026
This is honestly a tough watch. pic.twitter.com/EkEzYwuAVI
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
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Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
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Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'