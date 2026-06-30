അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Germany vs Paraguay : ടാറ്റ.. ബൈ ബൈ... ജർമനിയെ തുരത്തി പരാഗ്വെ, പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ 4 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനി പുറത്ത്
- Brazil vs Japan: വിറപ്പിച്ച് വീണു ജപ്പാൻ; ബ്രസീൽ റൗണ്ട് 16 ൽ
- Brazil vs Japan : ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാനാകുമോ ജപ്പാൻ പോരാളികൾക്ക്?, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം, സാധ്യതയാർക്ക്?
- FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്
- ഫ്രാൻസ്, അർജൻ്റീന, പോർച്ചുഗൽ.. 2 ദിവസങ്ങളിൽ വമ്പൻ ടീമുകളുടെ മത്സരം, ആരാധകർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ
Netherlands vs Morocco: മൊറോക്കൻ പഞ്ചിൽ നെതർലൻഡ്സ് ഔട്ട് ! ആവേശം ഷൂട്ടൗട്ട് വരെ നീണ്ടു
നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി
Morroco vs Netherlands
Netherlands vs Morocco: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ പുറത്താക്കി മൊറോക്കോ. റൗണ്ട് 32 വിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാണ് കരുത്തരായ നെതർലൻഡ്സിനെ മൊറോക്കോ വീഴ്ത്തിയത്.
നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. അതിനുശേഷമുള്ള അധിക സമയ കളിയിൽ ഗോളുകൾ പിറന്നില്ല. ഇതോടെ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കാൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 3-2 നാണ് മൊറോക്കോയുടെ ജയം.
ഒരു ഗോളിനു പിന്നിൽ നിന്ന് ശേഷമാണ് മൊറോക്കോ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. 72-ാം മിനിറ്റിൽ കോഡി ഗാക്പോയിലൂടെയാണ് നെതർലൻഡ്സ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. മത്സരം നെതർലൻഡ്സ് ജയിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിച്ച സമയത്ത് രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക മിനിറ്റിൽ മൊറോക്കോയുടെ മറുപടിയെത്തി. 91-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഇസ ദിയോപിലൂടെയാണ് മൊറോക്കോ സ്കോർ ചെയ്തത്.