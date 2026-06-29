Brazil vs Japan : ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാനാകുമോ ജപ്പാൻ പോരാളികൾക്ക്?, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം, സാധ്യതയാർക്ക്?

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ജപ്പാന് ബ്രസീലിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകും സൃഷ്ടിക്കുക.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ല് ഇന്ന് ജപ്പാന് - ബ്രസീല് പോരാട്ടം. ലോകകപ്പിലെ വന് ശക്തിയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന് ബ്രസീലിനായിട്ടില്ല. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്, നെയ്മര് തുടങ്ങിയ വമ്പന് താരങ്ങളുമായി ബ്രസീല് ഇത്തവണ എത്തുന്നത് കാര്ലോ ആഞ്ചലോട്ടി എന്ന തന്ത്രജ്ഞന്റെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ്. അതിനാല് തന്നെ ലോകകിരീടം തന്നെയാണ് ബ്രസീല് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം ലോകകപ്പില് കരുത്തരായ നെതര്ലന്ഡ്സിനെയടക്കം സമനിലയില് കുരുക്കിയെത്തുന്ന ജപ്പാന് ബ്രസീലിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകും സൃഷ്ടിക്കുക. ലോകം നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോള് ആര്ക്കാണ് വിജയസാധ്യതയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
പരിക്കില് നിന്നും മോചിതനായ നെയ്മറുടെ തിരിച്ചുവരവിനൊപ്പം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ മികച്ച ഫോമാണ് ബ്രസീലിന് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നത്. വിങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള ബ്രസീലിന്റെ നീക്കങ്ങള് എതിരാളികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെന്ന് തീര്ച്ച. മധ്യനിരയില് നിന്ന് ആക്രമണത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാന് ബ്രസീലിനാകുന്നുണ്ട്. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ബാലന്സ്ഡായ നിരയാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പില് ബ്രസീലിനുള്ളത്. അനാവശ്യമായ ആക്രമണങ്ങള് ഒഴിവാക്കി കണക്കുകൂട്ടിയുള്ള ഫുട്ബോളാണ് ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കീഴില് ബ്രസീല് കളിക്കുന്നത്. ക്ഷമയോടെ അവസരങ്ങള്ക്കായി കാത്തുനിന്നാണ് ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണം. ഇതിനൊപ്പം വലിയ സ്റ്റേജുകളില് കളിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരപരിചയവും ബ്രസീലിന് തുണയാകും.
അതേസമയം ഫുള്ബാക്കുകള് മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന വിടവുകള് മുതലെടുക്കാനാകും ജപ്പാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആക്രമണമാണ് ഇത്തവണ ജപ്പാന് ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖമുദ്ര. പന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് ബ്രസീല് അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്നതും ജപ്പാന് മുതലെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് തീര്ച്ച. മികച്ച അച്ചടക്കം, പൊസിഷനിങ് എന്നിവയാണ് ജപ്പാന് ടീമിന്റെ കരുത്ത്. ഒരു താരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെയാണ് ജപ്പാന് കളിക്കുന്നത്. ജപ്പാന്റെ അതിവേഗ കൗണ്ടറുകളാകും ബ്രസീലിന് വലിയ പരീക്ഷണമാവുക. ഹൈ പ്രസിങ് ഗെയിമിലൂടെ എതിരാളികളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാനും ജപ്പാന് സാധിക്കും.
കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിസിക്കല് ഗെയിമില് ബ്രസീല് ജപ്പാന് ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. ഉയരത്തിന്റെ അഡ്വാന്ഡേജും ബ്രസീല് മുതലെടുക്കും. ഫിനിഷിങ്ങിലെ പോരായ്മകളും ജപ്പാന് പ്രശ്നമായി മാറും. വ്യക്തിഗത മികവുകൊണ്ട് കളിയെ മാറ്റിമറിയ്ക്കാന് പറ്റുന്ന താരങ്ങളും ജപ്പാനില് കുറവാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരങ്ങള്
ബ്രസീല്
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര് - കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമില്. കളിയെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങള് കൊണ്ട് മാറ്റിമറിയ്ക്കാന് വിനീഷ്യസിനാകും.
നെയ്മര് - പരിക്കില് നിന്ന് മോചിതനായ നെയ്മര് ഇന്ന് കൂടുതല് സമയം കളിച്ചേക്കും. ജപ്പാനെതിരെ മികച്ച റെക്കോര്ഡാണ് നെയ്മറിനുള്ളത്.
മാര്ക്വിനോസ്- ബ്രസീല് പ്രതിരോധനിരയില് ജപ്പാനെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക മാര്ക്വിനോസിന്റെ സാന്നിധ്യമാകും.
ജപ്പാന്
ദൈചി കമാഡ - ലൈന്സുകള്ക്കിടയില് സ്പേസ് കണ്ടെത്തുന്നതില് വിദഗ്ധന്.
അയാസെ ഉയേദ - ബ്രസീലിന്റെ സെന്റര് ബാക്കുകള്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി.
സിയോണ് സുസുക്കി - ജപ്പാനീസ് ഗോള്കീപ്പറുടെ പ്രകടനം മത്സരഫലം തന്നെ മാറ്റാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
വിജയസാധ്യത: ബ്രസീല് 65%, ജപ്പാന് 35%
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