അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഫ്രാൻസ്, അർജൻ്റീന, പോർച്ചുഗൽ.. 2 ദിവസങ്ങളിൽ വമ്പൻ ടീമുകളുടെ മത്സരം, ആരാധകർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ
- വരുമോ അർജന്റീന - പോർച്ചുഗൽ മത്സരം? സൂപ്പർ 32 ൽ ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളികൾ ആര്?
- FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചു
- തുടർച്ചയായി 10 പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളില്ല, എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും തകർക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ!
- 'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർ
FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്
മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90+2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്
Canada vs South Africa
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ 32 പോരാട്ടത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു തോൽപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനു ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് കാനഡയുടെ വിജയഗോൾ.
മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90+2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. അലിസ്റ്റർ ജോൺസ്റ്റൺ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ലോങ് ബോളിൽ നിന്നാണ് യുസ്റ്റാക്വിയോയുടെ ഗോൾ.
ദക്ഷണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. സൂപ്പർ 32 വിലെ നെതർലൻഡ്സ് - മൊറോക്കോ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ ആയിരിക്കും കാനഡ റൗണ്ട് 16 ൽ നേരിടുക.
തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ
റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്
അമ്മയായതിന്റെ പേരില് ക്രിക്കറ്റ് കരിയര് നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി
Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ
പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന
Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഫോംഔട്ട് തുടരുമ്പോൾ ആരാധകർ നിരാശയിൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവുണ്ടെങ്കിലും ഫോംഔട്ടിന്റെ പേരിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജൂലൈ ഒന്നിനു പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും.
Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്
Women's T20 World Cup 2026: നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽവി, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
Women's T20 World Cup 2026: വനിത ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു ആറ് വിക്കറ്റിനു ഇന്ത്യ തോറ്റു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായതിനാൽ സെമി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.