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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (07:31 IST)

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്

മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90+2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്

Canada vs South Africa, Canada in Round 16, FIFA World CUp 2026, കാനഡ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (07:31 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (07:35 IST)
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Canada vs South Africa

FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ 32 പോരാട്ടത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു തോൽപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനു ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് കാനഡയുടെ വിജയഗോൾ. 
 
മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90+2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. അലിസ്റ്റർ ജോൺസ്റ്റൺ ബോക്‌സിലേക്ക് നൽകിയ ലോങ് ബോളിൽ നിന്നാണ് യുസ്റ്റാക്വിയോയുടെ ഗോൾ. 
 
ദക്ഷണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. സൂപ്പർ 32 വിലെ നെതർലൻഡ്‌സ് - മൊറോക്കോ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ ആയിരിക്കും കാനഡ റൗണ്ട് 16 ൽ നേരിടുക. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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