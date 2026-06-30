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ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനുവൽ നൂയർ
ജര്മനിയുടെ ഇതിഹാസ ഗോള്കീപ്പര് മാനുവല് നൂയര് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളില് നിന്നും പടിയിറങ്ങി. ലോകകപ്പില് പരാഗ്വെയ്ക്കെതിരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കല് തീരുമാനം. രാജ്യാന്തര കരിയര് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതില് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് നൂയര് പറഞ്ഞു.
നാല്പതുകാരനായ നൂയര് നേരത്തെ 2024ല് വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് 2026ലെ ലോകകപ്പിനായി താരത്തെ ജര്മനി തിരിച്ചുവിളിക്കുകയായിരുന്നു. പരാഗ്വെയ്ക്കെതിരെ നടന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തില് പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില് 4-3നാണ് ജര്മനി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഒരു പെനാല്റ്റി തടുത്തിടാന് നൂയര്ക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല.ALSO READ: Germany vs Paraguay : ടാറ്റ.. ബൈ ബൈ... ജർമനിയെ തുരത്തി പരാഗ്വെ, പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ 4 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനി പുറത്ത്