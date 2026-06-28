  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Ireland beats India
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (22:26 IST)

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കു 153 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ

Ireland
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (22:26 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (22:29 IST)
google-news
Ireland

Ireland vs India: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പര അയർലൻഡിന്. രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡ് ഒരു റൺസിനു ജയിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-0 ത്തിനു അയർലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി. 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കു 153 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. 
 
46 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോറർ. സഞ്ജു സാംസൺ (പൂജ്യം), അഭിഷേക് ശർമ (പൂജ്യം), ഇഷാൻ കിഷൻ (12), ശ്രേയസ് അയ്യർ (10) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. ശിവം ദുബെയും (16 പന്തിൽ 20), ഹർഷിത് റാണയും (10 പന്തിൽ 21) പൊരുതിനോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. 
About Writer
WEBDUNIA

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്2024 ലെ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് ലഖ്‌നൗ പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസിവനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവിIreland vs India: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പര അയർലൻഡിന്. രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡ് ഒരു റൺസിനു ജയിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-0 ത്തിനു അയർലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി.

India vs Ireland, 2nd T20I: ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറി സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവും

India vs Ireland, 2nd T20I: ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറി സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവുംIndia vs Ireland, 2nd T20I: അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് രണ്ട് താരങ്ങൾ. സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവുമാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

FIFA World Cup Round 32: അർജന്റീനയ്ക്കു കേപ്പ് വെർദെ, പോർച്ചുഗലിനു ക്രൊയേഷ്യ; റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

FIFA World Cup Round 32: അർജന്റീനയ്ക്കു കേപ്പ് വെർദെ, പോർച്ചുഗലിനു ക്രൊയേഷ്യ; റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെFIFA World Cup Round 32: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ന്റെ റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങൾക്കു ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ (നാളെ പുലർച്ചെ) തുടക്കം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും കാനഡയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ നോക്ക്ഔട്ട് മത്സരം. അർജന്റീനയ്ക്കു കേപ്പ് വെർദെയും ബ്രസീലിനു ജപ്പാനും പോർച്ചുഗലിനു ക്രൊയേഷ്യയുമാണ് റൗണ്ട് 32 വിൽ എതിരാളികൾ.

Cristiano Ronaldo: പന്ത് കാലിൽ തൊട്ടത് വെറും 35 തവണ ! റൊണാൾഡോയെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തണമെന്ന് ട്രോളുകൾ

Cristiano Ronaldo: പന്ത് കാലിൽ തൊട്ടത് വെറും 35 തവണ ! റൊണാൾഡോയെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തണമെന്ന് ട്രോളുകൾCristiano Ronaldo: പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ വർഷം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോടു പോർച്ചുഗൽ സമനില വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രകടനം ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

'രാജാക്കൻമാരുടെ രാജാവ്'; മെസിക്കു പുതിയ റെക്കോർഡ്, തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ

'രാജാക്കൻമാരുടെ രാജാവ്'; മെസിക്കു പുതിയ റെക്കോർഡ്, തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾലോകകപ്പിൽ പുതിയ റെക്കോർഡിട്ട് സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി. തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി. ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയാണ് മെസി റെക്കോർഡിട്ടത്.