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  4. Paraguay Stun Germany in Penalty Shootout to Reach FIFA World Cup Last 16
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (08:26 IST)

Germany vs Paraguay : ടാറ്റ.. ബൈ ബൈ... ജർമനിയെ തുരത്തി പരാഗ്വെ, പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ 4 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമനി പുറത്ത്

ബോള്‍ അധികസമയം കൈവശം വെയ്ക്കാനായെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഗോളുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ജര്‍മനിക്കായില്ല.

Paraguay vs Germany result
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (06:47 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:26 IST)
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2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തില്‍ ലോകം സാക്ഷ്യമായത് ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വമ്പന്‍ അട്ടിമറികളില്‍ ഒന്നിന്. നാല് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്‍മാരായ ജര്‍മ്മനിയെ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ 4-3ന് കീഴടക്കി പരാഗ്വെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. നിശ്ചിത സമയവും അധികസമയവും അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മത്സരം 1-1 സമനിലയിലാതോടെയാണ് കളി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ബോള്‍ അധികസമയം കൈവശം വെയ്ക്കാനായെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഗോളുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ജര്‍മനിക്കായില്ല.
 
 ആദ്യ പകുതിയുടെ 42-ാം മിനിറ്റില്‍ മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ മാത്തിയാസ് ഗലാര്‍സയുടെ കൃത്യമായ ക്രോസില്‍ നിന്ന് ജൂലിയോ എന്‍സിസോ ഹെഡറിലൂടെ പരാഗ്വെയാണ് ലീഡ് നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ജര്‍മ്മനി 54-ാം മിനിറ്റില്‍ സമനില പിടിച്ചു. ഫ്‌ലോറിയന്‍ വിറ്റ്‌സിന്റെ കൃത്യമായ ക്രോസില്‍ കൈ ഹാവര്‍ട്‌സ് മനോഹരമായ ഹെഡറിലൂടെ ഗോള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം തുടര്‍ച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ജര്‍മനി പരാഗ്വെയ്ന്‍ ഗോള്‍മുഖത്ത് അപകടം വിതച്ചെങ്കിലും പരാഗ്വെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഓര്‍ലാന്‍ഡോ ഗില്ലിന്റെയും പ്രതിരോധനിരയുടെയും മികവ് ജര്‍മ്മനിയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടഞ്ഞു. 
 
അധികസമയത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ജര്‍മനിയുടെ ജോനാഥന്‍ ടാ നേടിയതായി തോന്നിയ ഹെഡര്‍ VAR പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതാണ് മത്സരത്തിനെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ചത്.കോര്‍ണറില്‍ നിന്ന് വന്ന പന്തില്‍ ഗോള്‍കീപ്പറിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന കാരണത്താലാണ് ഗോള്‍ അസാധുവാക്കിയത്. ഇതോടെ മത്സരത്തില്‍ ലീഡ് നേടാനുള്ള അവസരം ജര്‍മനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ ജര്‍മനിയുടെ കൈ ഹാവര്‍ട്‌സ്, നിക്ക് വോള്‍ട്ടമാഡെ എന്നിവരുടെ കിക്കുകള്‍ പരാഗ്വെന്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഓര്‍ലാന്‍ഡോ ഗില്‍ തടഞ്ഞു. സഡന്‍ ഡെത്തില്‍ ജോനാഥന്‍ ടായുടെ കിക്ക് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നതോടെ ജോസെ കനാലെ വിജയഗോള്‍ നേടി പരാഗ്വെ ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
 
പരാഗ്വെയ്ക്കായി ജൂലിയോ എന്‍സിസോ ആക്രമണത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയപ്പോള്‍, ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഓര്‍ലാന്‍ഡോ ഗില്‍ മത്സരത്തിലെ മികച്ച താരങ്ങളില്‍ ഒരാളായി മാറി. 120 മിനിറ്റും നിരവധി മികച്ച സേവുകളും ഷൂട്ടൗട്ടിലെ രണ്ട് നിര്‍ണായക രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് പരാഗ്വെയുടെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി.ഫ്‌ലോറിയന്‍ വിറ്റ്‌സ് മധ്യനിരയില്‍ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ടീമിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ അതു മതിയായില്ല.ALSO READ: Brazil vs Japan: വിറപ്പിച്ച് വീണു ജപ്പാൻ; ബ്രസീൽ റൗണ്ട് 16 ൽ
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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