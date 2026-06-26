അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഫോഡനും പാൾമറും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... ഘാന സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ ടുഷേലിനെതിരെ വിമർശനം
- വരുമോ അർജന്റീന - പോർച്ചുഗൽ മത്സരം? സൂപ്പർ 32 ൽ ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളികൾ ആര്?
- FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചു
- ബെല്ജിയത്തിന്റെ ഗോള്ഡന് ജനറേഷനെ തന്നെ പാഴാക്കി, പോര്ച്ചുഗലിന്റെ പ്രശ്നം റൊണാള്ഡോയല്ല, റോബര്ട്ടോ മാര്ട്ടിനസ്!
- തുടർച്ചയായി 10 പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളില്ല, എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും തകർക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ!
ഫ്രാൻസ്, അർജൻ്റീന, പോർച്ചുഗൽ.. 2 ദിവസങ്ങളിൽ വമ്പൻ ടീമുകളുടെ മത്സരം, ആരാധകർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങള് എന്നതിനാല് തന്നെ ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലാകും റൗണ്ട് ഓഫ് 32ന്റെ പൂര്ണ്ണചിത്രം ലഭിക്കുക.
ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ആരാധകര്ക്ക് ഇനി വരുന്നത് 2 ദിവസത്തെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികള്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങള് എന്നതിനാല് തന്നെ ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലാകും റൗണ്ട് ഓഫ് 32ന്റെ പൂര്ണ്ണചിത്രം ലഭിക്കുക. അവസാന ഘട്ടത്തില് ആരാധകര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അര്ജന്റീന, ഫ്രാന്സ്, പോര്ച്ചുഗല് തുടങ്ങിയ വമ്പന് ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനാല് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാകും ആരാധകര്ക്ക് ഈ 2 ദിവസങ്ങള്.
ഇന്ത്യന് സമയം ശനിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ മുതല് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ രണ്ട് രാത്രികളിലായി നിര്ണായകമായ 12 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരും റണ്ണറപ്പുമാരും മാത്രമല്ല, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ വിധിയും ഈ മത്സരങ്ങളിലൂടെയാകും നിര്ണയിക്കപ്പെടുക. മറ്റൊരു മത്സരത്തിന്റെ ഫലം അറിഞ്ഞ് ടീമുകള് തന്ത്രങ്ങള് മാറ്റാതിരിക്കാനാണ് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങള് ഒരേ സമയത്തായി നടത്തുന്നത്. 1982 ലോകകപ്പിലെ വിവാദമായ 'ഡിസ്ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗിജോണി'ന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മാറ്റം ഫിഫ നടപ്പിലാക്കിയത്.ALSO READ: 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രതികാരം വീട്ടുമോ ജപ്പാൻ? അന്ന് ബ്രസീൽ നേടിയത് നാല് ഗോളുകൾ
മത്സരങ്ങളുടെ ഇന്ത്യന് സമയപ്രകാരമുള്ള ഷെഡ്യൂള് അറിയാം
27.06.2026 ശനിയാഴ്ച
12:30 AM : നോര്വേ × ഫ്രാന്സ്
സെനഗല് × ഇറാഖ്
5:30 AM : ഉറുഗ്വേ × സ്പെയിന്
കേപ് വെര്ദെ × സൗദി അറേബ്യ
8:30 AM :ന്യൂസിലന്ഡ് × ബെല്ജിയം
ഈജിപ്ത് × ഇറാന്
ഞായറാഴ്ച (ജൂണ് 28 - IST)
2:30 AM : പനാമ × ഇംഗ്ലണ്ട്
ക്രൊയേഷ്യ × ഘാന
5:00 AM : കൊളംബിയ × പോര്ച്ചുഗല്
ഡി.ആര്. കോംഗോ × ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്
7:30 AM :ജോര്ദാന് × അര്ജന്റീന
അള്ജീരിയ × ഓസ്ട്രിയ
എന്തുകൊണ്ട് ഈ മത്സരങ്ങള് ഇത്രയും നിര്ണായകം?
അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളില് ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഇനിയും ഉറപ്പായിട്ടില്ല. ചില ടീമുകള്ക്ക് ഒരു സമനില മതി, ചിലര്ക്ക് നിര്ബന്ധമായും ജയിക്കണം. ചിലരുടെ വിധി സ്വന്തം മത്സരത്തിനേക്കാള് മറ്റൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് തന്നെ വിജയിക്കുന്നതില് ഉപരി ഗ്രൂപ്പില് ഒന്നാമതാകുന്നതും നിര്ണായകമാണ്.
ഒരു മത്സരം ജയിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു മത്സരത്തിലെ ഫലം പ്രതികൂലമായാല് ടീം പുറത്താകാം. അതേസമയം ഒരു സമനിലയിലായിരുന്ന ടീം മറ്റൊരു സ്റ്റേഡിയത്തില് പിറക്കുന്ന ഒരു ഗോളിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യനാകുകയും ചെയ്യാം. അതിനാലാണ് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ രാത്രികളായിമാറുന്നത്.
ഇതിനകം നെതര്ലന്ഡ്സ്, ബ്രസീല്, മെക്സിക്കോ, സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ്, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, മൊറോക്കോ, ഐവറി കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ടീമുകള് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടില് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.ALSO READ: Japan vs Sweden : ബ്രസീൽ കുറച്ചുവിയർക്കും: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ, നോക്കൗട്ടിൽ ബ്രസീലിനെ നേരിടും