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Brazil vs Japan: വിറപ്പിച്ച് വീണു ജപ്പാൻ; ബ്രസീൽ റൗണ്ട് 16 ൽ
മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ സാനോയിലൂടെയാണ് ജപ്പാൻ സ്കോർ ചെയ്തത്
Brazil vs Japan
Brazil vs Japan: റൗണ്ട് 32 വിൽ ജപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീൽ. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ബ്രസീലിന്റെ ജയം. ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയ ശേഷമാണ് കാനറികളുടെ തിരിച്ചുവരവ്.
മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ സാനോയിലൂടെയാണ് ജപ്പാൻ സ്കോർ ചെയ്തത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് പിടിച്ചുനിന്ന ജപ്പാനു രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമ്പൂർണമായി അടിതെറ്റി. 56-ാം മിനിറ്റിൽ കാസെമിറോയിലൂടെ ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. പിന്നീട് കളി മുഴുവൻ ബ്രസീലിന്റെ വരുതിയിലേക്ക് എത്തി. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ശ്രമങ്ങൾ ജപ്പാൻ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല.
മത്സരം എക്സ്ട്രാ മിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായ സമയത്ത് ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ് മാർട്ടിനെല്ലി ബ്രസീലിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്. 60 ശതമാനം നിയന്ത്രണവുമായി ബോൾ പൊസഷനിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത് ബ്രസീൽ ആണ്. സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ ബ്രസീലിനായി കളിച്ചില്ല.
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