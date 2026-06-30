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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (12:11 IST)

രോഹിത് അവസരം മുതലെടുക്കണം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിളങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ?

Rohit Sharma
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (12:11 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (12:14 IST)
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അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് താനുണ്ടാകുമെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമായ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. അടുത്തമാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര അതിനാല്‍ തന്നെ രോഹിത്തിന് നിര്‍ണായകമാണെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 14 മുതല്‍ 19 വരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നടക്കുക.
 
താന്‍ എവിടെനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് രോഹിത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. ലോകകപ്പിന് മുന്‍പുള്ള ഒന്നരവര്‍ഷക്കാലത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി റണ്‍സ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് രോഹിത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാനലക്ഷ്യം. രോഹിത്തിന്റെ കഴിവും പ്രതിഭയുമെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഈ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ രോഹിത് മറികടക്കുമെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചു.  നിലവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ദീര്‍ഘകാലം ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താനാകുമെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റാര്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സിന്റെ വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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