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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:23 IST)

സ്പെയിനെയും അർജൻ്റീനയേയും ഞെട്ടിച്ച കബോ വെർദേ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു, വേദിയായി കൊച്ചിയും പരിഗണനയിൽ

Spain vs Cap Verde Match, Belgium vs Egypt, FIFA World Cup 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (15:18 IST)
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ലോകകപ്പില്‍ പുതിയ ടീമായി എത്തി വമ്പന്മാരെ വിറപ്പിച്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികളുടെ മനം കവര്‍ന്ന കബോ വെര്‍ദെ ഇന്ത്യയില്‍ കളിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ സൗഹൃദമത്സരം കളിക്കാനായി ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ കബോ വെര്‍ദെയെ ക്ഷണിച്ചു. ബ്രസീല്‍ ടീമിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ കബോവെര്‍ദയെയും രാജ്യത്തെത്തിക്കാനാണ് നീക്കം.
 
സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 6 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കളിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കബോ വെര്‍ദെ ടീമിനോട് എഐഎഫ്എഫ് ആരാഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മത്സരവേദിയെ പറ്റി ഇതുവരെയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. വേദിയ്ക്കായി കൊച്ചി, ചെന്നൈ എന്നിവയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കബോവെര്‍ദെ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ മുന്‍ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വെയെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനും ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബൊള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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