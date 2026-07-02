  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Harry Kane is great player like messi says anthony gordon
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (14:21 IST)

മെസ്സിയെ പോലെ, ഹാരി കെയ്ൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ : ആൻ്റണി ഗോർഡൻ

Harry kane, Lionel Messi, England vs DR Congo, Anthony Gordon, Fifa worldcup
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (14:21 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (14:24 IST)
google-news
ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയ്‌ക്കെതിരെ പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നായകനായ ഹാരി കെയ്‌നിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. എസ്റ്റാഡിയോ അസ്‌ടെകയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യമൊന്ന് പതറിയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയില്‍ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ആന്റണി ഗോര്‍ഡന്റെയും നായകന്‍ ഹാരി കെയ്‌നിന്റെയും മികവില്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
 
മത്സരശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനെ ഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളില്‍ ഒരാളായാണ് സഹതാരമായ ആന്റണി ഗോര്‍ഡന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലയണല്‍ മെസ്സിയെ പോലെ  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് കെയ്ന്‍. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്തുന്നതും കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതും വലിയ അനുഭവമാണ്. ആന്റണി ഗോര്‍ഡന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ സീസണില്‍ മാത്രം 72 ഗോളുകളാണ് ഹാരി കെയ്ന്‍ നേടിയത്. ഇതോടെ ഒരു സീസണില്‍ 69 ഗോളുകളെന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് താരം മറികടന്നു. 91 ഗോളുകളുമായി ലയണല്‍ മെസ്സി മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഹാരി കെയ്‌നിന് മുന്നിലുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ പ്രശ്‌നം തന്നെ റൊണാള്‍ഡോയാണ്, തുറന്നടിച്ച് ഡീഗോ ഫോര്‍ലാന്‍

പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ പ്രശ്‌നം തന്നെ റൊണാള്‍ഡോയാണ്, തുറന്നടിച്ച് ഡീഗോ ഫോര്‍ലാന്‍ലോകകപ്പില്‍ പെനാല്‍റ്റി ബോക്‌സില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങികളിക്കുന്ന റൊണാള്‍ഡോയുടെ ശൈലി പോര്‍ച്ചുഗലിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഫോര്‍ലാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മെസ്സിയെ പോലെ, ഹാരി കെയ്ൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ : ആൻ്റണി ഗോർഡൻ

മെസ്സിയെ പോലെ, ഹാരി കെയ്ൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ : ആൻ്റണി ഗോർഡൻലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയ്‌ക്കെതിരെ പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നായകനായ ഹാരി കെയ്‌നിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

FIFA World Cup 2026: ഉറങ്ങാതെ കാണണം ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ; റൊണാൾഡോയ്ക്കു അഗ്നിപരീക്ഷ

FIFA World Cup 2026: ഉറങ്ങാതെ കാണണം ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ; റൊണാൾഡോയ്ക്കു അഗ്നിപരീക്ഷFIFA World Cup 2026: ഇന്ന് അർധരാത്രിയും നാളെ പുലർച്ചെയുമായി ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ. മുൻ ചാംപ്യൻമാരായ സ്‌പെയിൻ ഓസ്ട്രിയയെയും മുൻ യൂറോ ചാംപ്യൻമാരായ പോർച്ചുഗൽ ക്രൊയേഷ്യയെയും നേരിടും.

USA vs Bosnia: ബോസ്‌നിയ വീണു; പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ യുഎസ്എ

USA vs Bosnia: ബോസ്‌നിയ വീണു; പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ യുഎസ്എUSA vs Bosnia: ഫിഫ ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് 32 വിൽ ബോസ്‌നിയയെ വീഴ്ത്തി യുഎസ്എ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് യുഎസ്എയുടെ ജയം. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ശക്തരായ ബെൽജിയത്തെയാണ് യുഎസ്എ നേരിടേണ്ടത്.