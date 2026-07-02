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  4. Kane to the Rescue! England Overcome Historic DR Congo Scare to Reach World Cup Round of 16
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (07:58 IST)

England vs DR Congo : തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൈപിടിച്ചുകയറ്റി ഹാരി കെയ്ൻ, ഡി ആർ കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ബ്രയന്‍ സിപെംഗ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഡി.ആര്‍. കോണ്‍ഗോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഞെട്ടിച്ചു.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (07:58 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (08:00 IST)
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കടുത്ത അട്ടിമറി ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അറ്റ്‌ലാന്റയിലെ മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹാരി കെയ്ന്‍ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയത്തിന്റെ വക്കില്‍ നിന്നും കരകയറ്റിയത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ട് - 2 (ഹാരി കെയ്ന്‍ 75', 86')  
ഡിആര്‍ കോംഗോ - 1 (ബ്രയാന്‍ സിപെംഗ 7')
 
മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ബ്രയന്‍ സിപെംഗ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഡി.ആര്‍. കോണ്‍ഗോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഞെട്ടിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത ബ്രയാന്‍ സിപെംഗ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ജോര്‍ദാന്‍ പിക്ക്‌ഫോര്‍ഡിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കിയാണ് ഗോള്‍ വലയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയും കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കിങ്ങിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോള്‍ മുഖത്തെ വിറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കോംഗോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നിരന്തരം സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കി.
 
മത്സരം കൈവിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സരത്തിന്റെ അറുപതാം മിനിറ്റില്‍ പരിശീലകന്‍ തോമസ് ടുഹല്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയത്. മോശം ഫോമിലായിരുന്ന മാര്‍ക്കസ് റാഷ്ഫോര്‍ഡിനെയും നോനി മഡുവെക്കെയെയും പിന്‍വലിച്ച് ആന്റണി ഗോര്‍ഡന്‍, ബുക്കായോ സാക്ക എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ട് നീക്കം പിഴച്ചില്ല.  75-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോര്‍ഡന്റെ ക്രോസില്‍ നിന്ന് ഹെഡറിലൂടെ ഹാരി കെയ്ന്‍ സമനില പിടിച്ചു.
 
സമനിലയില്‍ തൃപ്തിപ്പെടാതിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് തുടര്‍ച്ചയായി ആക്രമണം തുടര്‍ന്നു. 86-ാം മിനിറ്റില്‍ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ശ്രമത്തിന് പിന്നാലെ ലഭിച്ച അവസരം കെയ്ന്‍ ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയ്ന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയഗോള്‍ നേടി. ആന്റണി ഗോര്‍ഡനാണ് ഹാരികെയ്‌നിന് അസിസ്റ്റ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇരട്ടഗോള്‍ നേട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഗോള്‍ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇതിഹാസതാരം പെലെയെ ഹാരി കെയ്ന്‍ മറികടന്നു. 13 ഗോളുകളാണ് ലോകകപ്പില്‍ ഹാരി കെയ്‌നിന്റെ പേരിലുള്ളത്.
 
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ആദ്യ പകുതിയില്‍ പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു നോക്കൗട്ട് മത്സരം ജയിച്ചു കയറുന്നത്. പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും കോംഗോയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകന്‍ തോമസ് ടുഹല്‍ പ്രശംസിച്ചു. ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെയും കെയ്‌നിന്റെയും നിരവധി ഉറച്ച ഗോള്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ തടഞ്ഞിട്ട കോംഗോ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ എംപാസിയുടെ പ്രകടനവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ മെക്‌സിക്കോയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ എതിരാളികള്‍. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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