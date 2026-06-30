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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (08:06 IST)

Germany: പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ പുറത്താകുന്നത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണ

നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും മത്സരം 1-1 എന്ന നിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു

Germany in World Cup History, Germany vs Paraguay, World Cup 2026
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:06 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:10 IST)
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Germany: നാല് തവണ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ ടീം ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോൽക്കുന്നത്. റൗണ്ട് 32 വിൽ പരഗ്വായിയോടാണ് ജർമനി തോൽവി വഴങ്ങിയത്. 
 
നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും മത്സരം 1-1 എന്ന നിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വിജയികളെ തീരുമാനിക്കാൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട്. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 നാണ് ജർമനിയുടെ തോൽവി. 
 
തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ജർമനി ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണാതെ പുറത്താകുന്നത്. 2014 ലെ ലോക ചാംപ്യൻമാർ 2018, 2022 ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ജർമനി ചാംപ്യൻമാരായാണ് റൗണ്ട് 32 വിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമൻ ആരാധകരും വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. താരതമ്യേന ദുർബലരായ പരഗ്വായിയോടു ജർമനി അനായാസം ജയിച്ചേക്കുമെന്ന് പോലും ആരാധകർ കരുതി. എന്നാൽ പരഗ്വായിയുടെ പ്രതിരോധ മതിൽ ജർമനിക്കു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു. 
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