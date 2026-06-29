അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി
- India vs Ireland, 2nd T20I: ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറി സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെയും പ്രിൻസ് യാദവും
- ലഹരി മാഫിയയെ പൂട്ടാന് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി 'ജനജാഗ്രത പോര്ട്ടല്' ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു
- ബ്രിട്ടനിലെ 35°C ഇന്ത്യയില് 45°C നേക്കാള് മോശമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- Shreyas Iyer : ശ്രേയസിനെ വല്ലാതെ ക്രൂശിക്കണ്ട, തോറ്റ് തുടങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ
Women's T20 World Cup 2026: നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽവി, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസാണ് നേടിയത്
India Women
Women's T20 World Cup 2026: വനിത ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു ആറ് വിക്കറ്റിനു ഇന്ത്യ തോറ്റു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായതിനാൽ സെമി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആറ് പന്തും ആറ് വിക്കറ്റും ശേഷിക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി എലിസി പെറി 38 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്തു. ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ 29 പന്തിൽ 53 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
27 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. സ്മൃതി മന്ഥന (37 പന്തിൽ 38), ഷഫാലി വെർമ (26 പന്തിൽ 34), ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് (28 പന്തിൽ 34) എന്നിവരും തിളങ്ങി.
തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ
റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്
അമ്മയായതിന്റെ പേരില് ക്രിക്കറ്റ് കരിയര് നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി
Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ
പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന
Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഫോംഔട്ട് തുടരുമ്പോൾ ആരാധകർ നിരാശയിൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവുണ്ടെങ്കിലും ഫോംഔട്ടിന്റെ പേരിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജൂലൈ ഒന്നിനു പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും.
Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്
Women's T20 World Cup 2026: നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു തോൽവി, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
Women's T20 World Cup 2026: വനിത ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടു ആറ് വിക്കറ്റിനു ഇന്ത്യ തോറ്റു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായതിനാൽ സെമി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.