England vs Croatia: 'ഇത്തവണ കപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ'; ക്രൊയേഷ്യയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്

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England vs Croatia: 'ഇത്തവണ കപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ'; ക്രൊയേഷ്യയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്
മത്സരം ആരംഭിച്ച് 12-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയ്നാണ് ഗോൾ വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടത്
England
England vs Croatia: ആദ്യമൊരു ഗോളടിച്ച് പിന്നെയുള്ള സമയം മുഴുവൻ പ്രതിരോധിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഴയ ഇംഗ്ലണ്ടല്ല ഇത്, ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന വാശിയിൽ ലോകകപ്പിന്റെ ഫേവറിറ്റുകളാണ് അവരിപ്പോൾ. ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം.
മത്സരം ആരംഭിച്ച് 12-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയ്നാണ് ഗോൾ വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടത്. 36-ാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിൻ ബറ്റൂറിനയിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ മറുപടി ഗോളെത്തി. എന്നാൽ 42-ാം മിനിറ്റിലും 47-ാം മിനിറ്റിലും ക്രൊയേഷ്യയുടെ വല കിലുങ്ങി. ഹാരി കെയ്ൻ വീണ്ടും സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.
ആദ്യ പകുതി 3-1 എന്ന നിലയിൽ പിരിയുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ദേ വരുന്നു ക്രൊയേഷ്യയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ ! പീറ്റർ മൂസയാണ് ആദ്യപകുതിയുടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മർകസ് റാഷ്ഫോർഡിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാമത്തെ ഗോളും നേടി ജയം ആധികാരികമാക്കി.
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England vs Croatia: 'ഇത്തവണ കപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ'; ക്രൊയേഷ്യയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്
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Women's T20 World Cup 2026, India Women vs Netherlands Women: ലോകകപ്പിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ, സ്മൃതി കളിയിലെ താരം
India Women vs Netherlands Women: വനിതകളുടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് വനിത ടീമിനെ 95 റൺസിനു ഇന്ത്യ വനിത ടീം തോൽപ്പിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വനിത ടീം നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 17.3 ഓവറിൽ 114 റൺസിനു നെതർലൻഡ്സ് വനിത ടീം ഓൾഔട്ട് ആയി.