Cristiano Ronaldo : ബോക്സിൽ നിന്നും അനങ്ങാതെ റോണോ, മെസ്സി... മെസ്സി... കൂവി വിളിച്ച് ആരാധകർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളം വിട്ടത് നിരാശയോടെ

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41 വയസ്സില് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിനിറങ്ങുമ്പോള് റൊണാള്ഡോ ലോകകപ്പ് നേടാന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകര് ഏറെയാണ്.
ഫുട്ബോള് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി നടക്കുന്ന വലിയ ചര്ച്ചയാണ് ലയണല് മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ ഇവരില് ആരാണ് മികച്ചവനെന്ന ചര്ച്ച. ക്ലബ് തലത്തിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങള് കൊയ്യാന് ഇരുതാരങ്ങള്ക്കുമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് മെസ്സിക്ക് റൊണോള്ഡോയ്ക്ക് മുകളില് ശക്തമായ മേല്ക്കെയാണുള്ളത്.
ഒരു തവണ ഫൈനലിലേക്കും ഒരു തവണ കിരീടനേട്ടത്തിലേക്കും അര്ജന്റീനയെ എത്തിക്കാന് മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാല് ലോകകപ്പില് റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രകടനം നടത്താനായിട്ടില്ല. 41 വയസ്സില് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിനിറങ്ങുമ്പോള് റൊണാള്ഡോ ലോകകപ്പ് നേടാന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകര് ഏറെയാണ്. എന്നാല് പോര്ച്ചുഗല് സമനിലയില് കുരുങ്ങി എന്നത് മാത്രമല്ല. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ തന്റെ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയാണ് മടക്കിയത്.
DR Congo fans chanting “MESSI! MESSI! MESSI!” in front of Cristiano Ronaldo.— MC (@CrewsMat10) June 17, 2026
Just look at his reaction. pic.twitter.com/xJc1HCo2Ay
കോംഗോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഏറിയ നേരവും ബോക്സില് മാത്രം നിന്ന് ഗോളവസരങ്ങള് മാത്രം നോക്കിനില്ക്കാനെ റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളു. പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി പന്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പൊസിഷന് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തി എതിരാളികളെ കണ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും റൊണാള്ഡോ മെനക്കെട്ടില്ല. ഗോളുകള് കണ്ടെത്തണമെന്ന ഈ ആവേശം കാരണം ബ്രൂണോ ഫെര്ണാണ്ടസിന്റെ ഗോളവസരം പോലും നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നു. മത്സരം കഴിഞ്ഞ് റൊണാള്ഡോ മടങ്ങുമ്പോള് കോംഗോ ആരാധകര് മെസ്സി.. മെസ്സി എന്ന് വിളിച്ചുകൂവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയില് എതിര് ടീം ബോക്സില് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് പന്ത് തൊടാനായത്. രണ്ടാം പകുതിയില് ലഭിച്ച 2 അവസരങ്ങള് മുതലെടുക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അള്ജീരിയക്കെതിരെ അര്ജന്റീന 3 ഗോളുകള്ക്ക് വിജയിച്ചപ്പോള് 3 ഗോളുകളും പിറന്നത് മെസ്സിയുടെ കാലില് നിന്നായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മത്സരമെന്നതിനാല് റൊണാള്ഡോ വലിയ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ് ഇന്നലെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.ALSO READ: Lionel Messi: 'ഞാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര്?'; അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ട് മെസിയുടെ ഉഗ്രൻ ഗോൾ
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India Women vs Netherlands Women: വനിതകളുടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് വനിത ടീമിനെ 95 റൺസിനു ഇന്ത്യ വനിത ടീം തോൽപ്പിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വനിത ടീം നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 17.3 ഓവറിൽ 114 റൺസിനു നെതർലൻഡ്സ് വനിത ടീം ഓൾഔട്ട് ആയി.