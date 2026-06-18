അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇതിലും നല്ല ചാൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഗോളടിക്കാൻ മറന്ന് റൊണാൾഡോ, സഹതാരം കലിപ്പിൽ
- Cristiano Ronaldo : ബോക്സിൽ നിന്നും അനങ്ങാതെ റോണോ, മെസ്സി... മെസ്സി... കൂവി വിളിച്ച് ആരാധകർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളം വിട്ടത് നിരാശയോടെ
- 'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർ
- 41 വയസ്സ്, ഇപ്പോഴും ഫിറ്റ്.. ആറാം ലോകകപ്പിൽ കപ്പടിക്കുമോ റൊണാൾഡോ?, ആദ്യ മത്സരം നാളെ
- Neymar: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നെയ്മറിനു നഷ്ടമായേക്കും
തുടർച്ചയായി 10 പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളില്ല, എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും തകർക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ!
2022ലെ ഖത്തര് ലോകകപ്പില് ഘാനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂര്ണമെന്റില് അവസാനമായി റൊണാള്ഡോ ഗോള് നേടുന്നത്.
ലോകഫുട്ബോളിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇടം പിടിക്കുന്ന താരമാണ് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ. ക്ലബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഗോളുകളും അനവധി നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫിഫ ലോകകപ്പില് പോര്ച്ചുഗലിനായി വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാന് താരത്തിനായിട്ടില്ല. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് ഡി.ആര്. കോംഗോയ്ക്കെതിരെയും ഗോള് നേടാനാകാതിരുന്നതോടെ പ്രധാന ടൂര്ണമെന്റുകളില് തുടര്ച്ചയായ പത്താം മത്സരമാണ് ഗോള്രഹിതനായി റൊണാള്ഡോ മടങ്ങുന്നത്.
2022ലെ ഖത്തര് ലോകകപ്പില് ഘാനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂര്ണമെന്റില് അവസാനമായി റൊണാള്ഡോ ഗോള് നേടുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഖത്തര് ലോകകപ്പില് ഉറുഗ്വേ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ്, മൊറോക്കോ എന്നിവര്ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിലും, യൂറോ 2024-ല് ചെക്കിയ, തുര്ക്കിയെ, ജോര്ജിയ, സ്ലോവേനിയ, ഫ്രാന്സ് എന്നിവര്ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിലും ഗോള് നേടാന് താരത്തിനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോള് 2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ഡി.ആര്. കോംഗോയ്ക്കെതിരെയും ഗോള് കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചില്ല.ALSO READ: Cristiano Ronaldo : ബോക്സിൽ നിന്നും അനങ്ങാതെ റോണോ, മെസ്സി... മെസ്സി... കൂവി വിളിച്ച് ആരാധകർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളം വിട്ടത് നിരാശയോടെ
ഡി.ആര്. കോംഗോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പോര്ച്ചുഗല് പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും മുന്തൂക്കം പുലര്ത്തിയെങ്കിലും അത് വിജയമാക്കി മാറ്റാനായില്ല. 41-ാം വയസിലും ലോകകപ്പില് ആറാം തവണ കളിക്കുന്ന ചരിത്രനേട്ടം റൊണാള്ഡോ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും മത്സരത്തില് ഒരു ഷോട്ട് പോലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. ഒടുവില് മത്സരം 1-1 സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ALSO READ: ഇതിലും നല്ല ചാൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഗോളടിക്കാൻ മറന്ന് റൊണാൾഡോ, സഹതാരം കലിപ്പിൽ