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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (15:51 IST)

'മെസി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം': അൽവാരസ്

രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

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Publish: Wed, 8 Jul 2026 (15:51 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (15:58 IST)
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ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരശേഷം അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിയെ പുകഴ്ത്തി സഹതാരവും അർജന്റൈൻ ഫോർവേഡ് കളിക്കാരനുമായ ജൂലിയൻ അൽവാരസ്. മെസി ലോകത്തെയും ഫുട്‌ബോൾ ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച താരമാണെന്ന് അൽവാരസ് പറഞ്ഞു. 
 
' ലിയോയെ കുറിച്ച് വർണിക്കാൻ കൂടുതൽ വാക്കുകളില്ല. ലോകകപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എത്രയോ മികച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ അവനെ സഹായിക്കാനും പിന്തുടരാനും അവനൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതിനെല്ലാം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസമാണ്, ഈ ലോകത്തെയും ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ,' അൽവാരസ് പറഞ്ഞു. 
 
രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. അവസാന 15 മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അർജന്റീന തിരിച്ചടിച്ചു. ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മെസിയാണ് കളിയിലെ താരമായത്. 
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