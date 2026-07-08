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'മെസി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം': അൽവാരസ്
രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്
ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരശേഷം അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിയെ പുകഴ്ത്തി സഹതാരവും അർജന്റൈൻ ഫോർവേഡ് കളിക്കാരനുമായ ജൂലിയൻ അൽവാരസ്. മെസി ലോകത്തെയും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച താരമാണെന്ന് അൽവാരസ് പറഞ്ഞു.
' ലിയോയെ കുറിച്ച് വർണിക്കാൻ കൂടുതൽ വാക്കുകളില്ല. ലോകകപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എത്രയോ മികച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ അവനെ സഹായിക്കാനും പിന്തുടരാനും അവനൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതിനെല്ലാം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസമാണ്, ഈ ലോകത്തെയും ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ,' അൽവാരസ് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. അവസാന 15 മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അർജന്റീന തിരിച്ചടിച്ചു. ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മെസിയാണ് കളിയിലെ താരമായത്.
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'മെസി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം': അൽവാരസ്
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Argentina vs Egypt: ഈജിപ്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളിനു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് അർജന്റീനയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തിരിച്ചുവരവ്. പിന്നീട് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത് മെസിയും സംഘവും മത്സരം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം മത്സരത്തിനിടെ ഈജിപ്ത് സ്കോർ ചെയ്ത ഒരു ഗോൾ ഫൗളിനെ തുടർന്ന് അനുവദിക്കാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം.