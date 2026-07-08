  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Lionel Messi Man Of The Match
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (09:10 IST)

Lionel Messi: 'മോശമാണല്ലോ'; ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി തുടക്കം, കളിയിലെ താരമായി ഒടുക്കം

79-ാം മിനിറ്റിലെ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോൾ മുതൽ സീൻ മൊത്തം മാറി

Lionel Messi Man Of The Match, Lionel Messi Man of the Match, Messi Man of the Match, Lionel Messi Argentina, Messi vs Egypt, Argentina vs Egypt, ലയണൽ മെസ്സി മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്, മെസ്സി മാജിക്, അർജന്റീന ഈജിപ്ത് മത്സരം, മെസ്സി ഗോൾ, മെസ്സി അസിസ്റ്റ്
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (09:10 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (09:22 IST)
google-news
Lionel Messi

Lionel Messi: ഒരു ജീനിയസ് കളിക്കാരനു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസി. ഈജിപ്തിനെതിരായ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ മോശം കളിക്ക് പരിഹാസവും വിമർശനവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ താരം അവസാന 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താൻ ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച താരമായത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. 
 
ആദ്യ പകുതിയിൽ മെസി ഒരു പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി. ഈജിപ്ത് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു കളിയുടെ 78-ാം മിനിറ്റ് വരെ. പലപ്പോഴും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കു മെസി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല. 
 
എന്നാൽ 79-ാം മിനിറ്റിലെ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോൾ മുതൽ സീൻ മൊത്തം മാറി, അല്ല മാറ്റി സാക്ഷാൽ മെസി. ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേരോ അടിച്ച ആദ്യ ഗോൾ മെസിയുടെ പാസിൽ നിന്നാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 83-ാം മിനിറ്റിൽ മെസിയുടെ ഗോൾ. ഈ ലോകകപ്പിലെ താരത്തിന്റെ എട്ടാം ഗോളാണിത്. ഫൈനൽ വിസിലിനു മുൻപ് അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാം ഗോൾ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിലൂടെ പിറന്നു. ഈ ഗോളിനായുള്ള ആദ്യത്തെ നിർണായക നീക്കമടക്കം മെസിയിൽ കാലിൽ നിന്നാണ്. കളി കഴിയുമ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി അർജന്റീന നായകൻ വിമർശകരുടെ വായ അടപ്പിച്ചു. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊളംബിയയെ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സെമിഫൈനലിൽ, 1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യം, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീന

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

സഞ്ജു എവിടെ, We Want Sanju Samson, ഇന്ത്യൻ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരാധകർ

സഞ്ജു എവിടെ, We Want Sanju Samson, ഇന്ത്യൻ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരാധകർലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളുടെ പേരില്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സഞ്ജു ഇല്ലാതെയിറങ്ങിയ 2 മത്സരങ്ങളിലും ടീം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങളും ശക്തമായത്.

മെസ്സി മാത്രമല്ല, 39 വയസ്സിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടവുമായി ജോക്കോവിച്ചു, 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിംബിൾഡൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക്

മെസ്സി മാത്രമല്ല, 39 വയസ്സിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടവുമായി ജോക്കോവിച്ചു, 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിംബിൾഡൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക്വിംബിള്‍ഡണ്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നില്‍ മൂന്നാം സീഡായ യുവതാരം ഫെലിക്‌സ് ഓഗര്‍-അലിയാസിമിനെ 5 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും നീണ്ട മാരത്തോണ്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തി സെര്‍ബിയന്‍ ഇതിഹാസം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്.

FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?

FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ വരുമോ? ഫുട്‌ബോൾ ലോകം ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇനി ലോകകപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം.

ARG vs EGYPT : സല വീണിട്ടും എങ്ങനെ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മൂന്നാം ഗോൾ അനുവദിച്ചത്, വിമർശകരെ കണ്ണില്ലാത്തതാണോ?

ARG vs EGYPT : സല വീണിട്ടും എങ്ങനെ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മൂന്നാം ഗോൾ അനുവദിച്ചത്, വിമർശകരെ കണ്ണില്ലാത്തതാണോ?കേപ് വര്‍ദെയ്‌ക്കെതിരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിജയിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിലും ഈജിപ്തിനെ അനായാസകരമായി അര്‍ജന്റീന പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം കരുതിയതെങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ 15മത്തെ മിനിറ്റില്‍ തന്നെ യാസിര്‍ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് ഞെട്ടിച്ചു.

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊളംബിയയെ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സെമിഫൈനലിൽ, 1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യം, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീന

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊളംബിയയെ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സെമിഫൈനലിൽ, 1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യം, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീനഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തരായ കൊളംബിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡ്. നിശ്ചിതസമയത്തും അധികസമയത്തും സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം പെനാല്‍റ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്.