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FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?
അതായത് 2022 ലെ പോലെ അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ വരുമോ? ഫുട്ബോൾ ലോകം ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇനി ലോകകപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം.
ക്വാർട്ടർ ലൈനപ്പ്
ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ (July 10)
സ്പെയിൻ - ബെൽജിയം (July 11)
നോർവേ - ഇംഗ്ലണ്ട് (July 12)
അർജന്റീന - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (July 12)
സെമി ഫൈനൽ സാധ്യത ഇങ്ങനെ
നോർവേ - ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ അർജന്റീന - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് സെമിയിൽ നേരിടേണ്ടത്. ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ മത്സരവിജയികൾ സ്പെയിൻ - ബെൽജിയം മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയും. അതായത് 2022 ലെ പോലെ അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. 2022 ൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് അർജന്റീന കിരീടം ഉയർത്തിയിരുന്നു.