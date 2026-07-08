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  4. Will Argentina vs France Final Come
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (10:39 IST)

FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?

അതായത് 2022 ലെ പോലെ അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്

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Publish: Wed, 8 Jul 2026 (10:39 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (11:06 IST)
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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ വരുമോ? ഫുട്‌ബോൾ ലോകം ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇനി ലോകകപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. 
 
ക്വാർട്ടർ ലൈനപ്പ് 
 
ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ (July 10) 
 
സ്പെയിൻ - ബെൽജിയം (July 11) 
 
നോർവേ - ഇംഗ്ലണ്ട് (July 12) 
 
അർജന്റീന - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (July 12)
 
സെമി ഫൈനൽ സാധ്യത ഇങ്ങനെ 
 
നോർവേ - ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ അർജന്റീന - സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് സെമിയിൽ നേരിടേണ്ടത്. ഫ്രാൻസ് - മൊറോക്കോ മത്സരവിജയികൾ സ്‌പെയിൻ - ബെൽജിയം മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയും. അതായത് 2022 ലെ പോലെ അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. 2022 ൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് അർജന്റീന കിരീടം ഉയർത്തിയിരുന്നു. 
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