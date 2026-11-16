  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Bilkis bano case Bail Supreme Court
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (17:21 IST)

ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ്: രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം മരവിപ്പിച്ചു

Bilkis Banu, Supreme Court, Bilkis banu case, National News, Webdunia Malayalam
Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (17:28 IST)
google-news
2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് സുപ്രീം കോടതി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ബിപിൻ ചന്ദ്ര ജോഷി, പ്രദീപ് മോർധിയ എന്നീ കുറ്റവാളികൾക്കാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി. 
 
ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, പി.ബി. വരാല എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി. ഇവർ 17 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്നും, അപ്പീലുകളിൽ നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും തീർപ്പാക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
 
ഹർജിക്കാർ കുറച്ചേറെ കാലമായി തടവിലാണെന്ന കാര്യവും, ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന വാദവും കോടതി പരിഗണിച്ചു. എന്നാൽ, ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ രാജ താക്കറെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. എഫ്.ഐ.ആറിൽ പേര് ഉൾപ്പെടാത്തതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. വിചാരണക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തെ ശരിവെച്ച തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നടപടി.
 
എന്താണ് ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് 
 
2002 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ബിൽക്കിസ് ബാനു അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഗുജറാത്ത് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു അത്. ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു. ഗോധ്രയിൽ തീവണ്ടിക്കു തീപിടിച്ച് ഹിന്ദു ഭക്തരും കർസേവകരും കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പകരമായാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപമെന്ന് സംഘപരിവാർ ന്യായീകരണം നടത്തി. 
 
ബലാത്സംഗം നടക്കുമ്പോൾ ബിൽക്കിസ് ബാനു അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ 14 പേരെ കലാപകാരികൾ കൊലപ്പെടുത്തി. മാർച്ച് നാലിനു ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ ലിംഖേദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ എഫ്.ഐ.ആറിൽ ബിൽക്കിസ് ബാനു ബലാത്സംഗത്തിനു ഇരയായ കാര്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബിൽക്കിസ് ബാനു നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടാണ്. 
 
ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസിലെ പ്രതികൾ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 2022 ൽ ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു. കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരുന്ന 11 പ്രതികളെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ നല്ല നടപ്പിന്റെ പേരിൽ ജയിൽ മോചിതരാക്കിയതാണ് കാരണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചാണ് ജയിലിലെ നല്ല നടപ്പിന്റെ പേരിൽ പ്രതികളെ ജയിൽ മോചിതരാക്കാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ബിൽക്കിസ് ബാനു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ  കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രതികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനു അധികാരമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകാൻ ഗുജരാത്ത് സർക്കാരിനു എന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. 
അടുത്ത ലേഖനം
എഐ വിതരണശൃംഖല ചൈനയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ യുഎസ്, കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയും

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്. കരാർ വിവാദമായതോടെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് സർക്കാർ തടിതപ്പി. കൃത്യസമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വൻ കൊള്ളയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രി

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രികുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തുടരുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എഐ വിതരണശൃംഖല ചൈനയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ യുഎസ്, കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയും

എഐ വിതരണശൃംഖല ചൈനയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ യുഎസ്, കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയുംഎ ഐ അത്യാധുനിക സെമികണ്ടക്ടര്‍ ചിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍ണായകമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിതരണ ശൃംഖല ചൈനയില്‍ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രൂപീകരിച്ച ആഗോള കൂട്ടായ്മയില്‍ പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യയും.

സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർ

സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർവി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ വിപണിയിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് കേരളത്തിൽ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്.

ഉള്ളി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി കണ്ണുനിറയും, കിലോയ്ക്ക് വില 200നോട് അടുക്കുന്നു, വെളുത്തുള്ളിയും റെക്കോർഡിലേക്ക്

ഉള്ളി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി കണ്ണുനിറയും, കിലോയ്ക്ക് വില 200നോട് അടുക്കുന്നു, വെളുത്തുള്ളിയും റെക്കോർഡിലേക്ക്വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വിപണിയിലെ ഈ വില വര്‍ധന. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ഉള്ളിയുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഈ വിലവര്‍ധനവിന് കാരണം.

നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ?, ഡിജെ പാർട്ടികളോട് മാത്രം എന്തിന് വിരോധം : ഹൈക്കോടതി

നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ?, ഡിജെ പാർട്ടികളോട് മാത്രം എന്തിന് വിരോധം : ഹൈക്കോടതിപള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ആളുകള്‍ നൃത്തം ചെയ്യാറില്ലെ?, നൃത്തം ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്.

ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചാൽ അധികാരം കിട്ടില്ല, രാഹുൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലു: അമിത് ഷാ

ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചാൽ അധികാരം കിട്ടില്ല, രാഹുൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലു: അമിത് ഷാഅന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ രാജ്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരിക്കലും അധികാരം ലഭിക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെന്നാല്‍ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഊഴം കിട്ടിയേക്കാമെന്നും അമിത് ഷാ